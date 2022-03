Superbike : de grandes ambitions pour le sénonais Axel Maurin

78ème BOL D’OR. Les 26 et 27 Avril 2014, Circuit de Nevers Magny-Cours

Il devait être un des premiers pilotes moto "propre" et rouler au biocarburant. Ce ne sera pas pour cette année. Le projet d'Axel Maurin de piloter sa Yamaha avec ce carburant vert est tombé à l'eau. D'autres changements sont à prévoir pour le pilote sénonais puisqu'il a changé de pneumatiques (sur Pirelli alors qu'il roulait sur Michelin). Les ambitions du pilote-moto restent élevées bien qu'il admette partir un peu dans l'inconnu : "Le championnat évolue. Il y'a énormément d'évolutions technologiques et toujours de nouvelles surprises. Il y a des jeunes pilotes qui montent. J'ai 33 ans. Il y a des pilotes de 16 ans qui rentrent dans la catégorie et qui sont déjà dans le coup."

Depuis 2017, Axel Maurin navigue entre la deuxième et la quatrième place du championnat. Il admet volontiers que ses "ambitions sont un petit peu élevées." mais évite de se mettre la pression en début de championnat. Il préfère "être offensif sur les trois-quatre premiers événements et à partir de là on commencera à calculer un objectif final".

La première course de la saison se déroulera sur le circuit Bugatti du Mans, le circuit des 24 heures. Un circuit que le pilote connaît bien et qui a "une saveur particulière" selon lui. Malgré les victoires remportées sur le circuit mythique, Axel Maurin admet que cela peut constituer une pression supplémentaire : "c'est le rendez-vous du début de l'année où tout le monde a prévu de venir. C'est toujours mieux de briller d'entrée sur un circuit où les résultats ont une résonnance un petit peu plus importante".

Les courses commencent ce dimanche 27 mars.