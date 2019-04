Sur les chemins de Compostelle, le temps d'un week-end

Le samedi 13 et le dimanche 14 avril, c'est la 7e édition de la Pérégrine jacquaire. Le circuit part de Cluis dans l'Indre et arrive en Creuse à Châtelus-le-Marcheix, soit 100 km en deux jours. Mais la randonnée est divisée en plusieurs étapes. Ce sont les randonneurs qui choisissent leur distance.

Creuse, France

Les gorges de la Creuse, le site médiéval de Bridiers à La Souterraine,... voici quelques un des sites que pourront voir ceux qui vont participer à la Pérégrine jacquaire. C'est la 7e édition de cette randonnée pédestre sur les traces des pèlerins de Compostelle, entre l'Indre et la Creuse. Comme son nom l'indique, on "pérégrine", on se promène. Mais ceux qui veulent courir peuvent aussi le faire. Chacun va a son rythme. La randonnée est organisée le samedi 13 et le dimanche 14 avril.

9 ou 50 km, vous choisissez

_"_Quelle que soit l'allure, quel que soit son niveau d'entraînement, on peut y participer !, promet David Marchegay, de l'office de tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse, il suffit de choisir la distance qui vous convient." Il y a onze circuits étapes. "Les randonneurs peuvent partir sur une distance de 9 km et aller jusqu'à 50 km." La randonnée suit en partie le GR654. Mais pour l'occasion, les randonneurs auront aussi accès à des chemins privés. Aucun certificat médical n'est demandé.

Où sont les locaux ?

L'an dernier, il y avait 390 participants: des Haut-Viennois, des habitants du Cher, de l'Allié ou encore de région parisienne. Bien sûr, il y avait des Berrichons et des Creusois. Mais les organisateurs veulent attirer plus de locaux.

Depuis le début, le but de cette randonnée est de montrer aux riverains ce qu'est ce pèlerinage de Compostelle, quelle expérience est vécue par ces pèlerins qu'ils voient parfois marcher devant chez eux. David Marchegay

Ce jour-là, vous prenez juste de bonnes baskets, de l'eau, et une navette peut même vous emmener sur votre point de départ. Si vous optez pour ce mode de transport, il faut impérativement vous inscrire avant le 9 avril. Toutes les inscriptions se font sur le site dédié à la randonnée. Cela permet aussi aux organisateurs de prévoir suffisamment de ravitaillement, pour l'essentiel des produits locaux.

"34 kilomètres de balisage"

Pour que tout soit parfait, près de 60 bénévoles sont mobilisés. Parmi eux, il y a Philippe, bénévole depuis la première édition de la Pérégrine jacquaire. "On va mettre deux jours pour faire tout le balisage, et pour le ravitaillement, ça va nous prendre la journée car nous serons mobilisés du matin jusqu'au soir." Philippe, son épouse et une amie vont mettre des balises sur près de 17 km. "Et après on recommence, pour le "débalisage" !", rigole Philippe.

Pierrette, Philippe et Sylviane, trois bénévoles de la Pérégrine jacquaire © Radio France - Sarah Vildeuil

Quelque soit la distance choisie, tous les marcheurs auront une crédenciale, c'est-à-dire une sorte de passeport, comme les pèlerins autrefois.

La "crédenciale" de la Pérégrine jacquaire l'an dernier © Radio France - Sarah Vildeuil

Selon la distance choisie, il faut compter entre 6 et 9 euros pour l'inscription. Pour la navette, il y a un supplément de 5 euros.