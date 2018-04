Saint-Chamond, France

Les parents d'Alain Prost étaient installés rue Dugas-Montbel à Saint-Chamond, au numéro 21. Aujourd'hui la grande maison abrite l'étude d'un huissier et des appartements. Mais dans les années 60-70, la famille Prost vivait à l'étage et leur atelier de confection de meubles était au rez-de-chaussée. Robert a grandi dans cette rue également : le garage de son père était quelques mètres plus bas. Et il se souvient bien d'Alain Prost et de sa famille. "C'était un très gentil garçon, très souple, il aimait bien rigoler.C'était vraiment un chic type. Son père c'était vraiment un bonhomme très simple. Pas de chichis. Rien du tout. Il se promenait dans les rues avec sa blouse de travail. Il était vraiment décontracté. Il fabriquait des meubles en formica. Moi je me rappelle, étant gamin, avoir été chez lui plusieurs fois pour faire faire de la soudure ou des trucs comme ça. L'atelier était en bas de l'immeuble. Et puis les appartements étaient au-dessus".

C'est dans cette maison que vivait la famille Prost, avec l'atelier de meubles au rez-de-chaussée © Radio France - Mathilde Montagnon

Dans cette rue se retrouve toute une bande de copains, dont le frère d'Alain, Daniel, qui était un peu plus âgé. Bernard était là à l'époque et il se souvient d'Alain Prost à 14 ans quand il a découvert le karting. "Il était vraiment passionné de kart. Il ne parlait que de ça. C'était un passionné, passionné. Il était en vacances à Cannes. Il a fait une mini-course avec des karts de location et il a gagné et de là.... parce que lui c'était le football. Et puis à partir de ce moment-là, c'était fini. Il est allé au club de Rive-de-Gier dont le président Pelletier s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui avait un don, donc il s'en est vraiment occupé. Puisqu'il a été très rapidement champion de France".

Quand il s'est marié, Alain Prost n'a pas quitté ce quartier situé entre la gare et l’hôpital de Saint-Chamond puisqu'il s'est installé dans un immeuble, juste à coté, rue Victor-Hugo dans une belle copropriété avec deux immeubles de cinq étages. Depuis le milieu des années 70, les habitants ont bien changé. Mais certains étaient déjà là à l'époque, comme Paul, qui se souvient de ce voisin un peu particulier installé avec son épouse, une jeune institutrice. "A l'époque il avait une grosse mercedes blanche et je le rencontrais très souvent dans les garages. Pas désagréable, mais je ne le fréquentais pas. Il parlait très peu. Dans l'ascenseur "bonjour, bonsoir". C'est tout. Il était réservé. Par timidité peut-être mais il était très réservé".

Alain Prost vivait au deuxième étage de cet immeuble © Radio France - Mathilde Montagnon

L'histoire d'Alain Prost à Saint-Chamond c'est aussi l'ouverture d'une boite de nuit avenue de la Libération, juste à coté de la maison de ses parents. Une mauvaise expérience dont se souvient Robert. "Il y a eu pas mal de problèmes parce qu'il a été racketté par les gens de Lyon. Ses voitures, il a eu des problèmes. On lui a bousillé ses voitures. Il a eu un tas de soucis c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti de Saint-Chamond. Il a eu beaucoup de choses qui l'ont complètement traumatisé, on peut dire, sans trop exagérer je pense. Et il a plus trop envie de revenir à Saint-Chamond".

L'ancienne discothèque d'Alain Prost avenue de la Libération à Saint-Chamond © Radio France - Mathilde Montagnon

Alain Prost vit en Suisse depuis le début des années 80. Aujourd'hui une salle municipale multisport porte son nom, à côté de la mairie de Saint-Chamond.