Surf : après sa rupture avec la WSL, Hossegor candidate pour les championnats du monde ISA en 2024

Normalement, à partir de ce mercredi, le monde du surf devait avoir les yeux braqués sur les vagues landaises d'Hossegor. Sans l'annulation annoncée en juillet dernier par l'organisateur, la société américaine WSL (World Surf League), l'événement aurait dû rassembler des professionnels du surf du monde entier et des milliers de spectateurs durant une dizaine de jours. Un coup dur pour le territoire de la côte Sud des Landes.

ⓘ Publicité

Le "racket" de la WSL

En juillet dernier, lorsque l'annonce de l'annulation du Pro France d'Hossegor avait été faite par la WSL, le sponsor de la compétition et les collectivités locales avaient été peu bavards sur les raisons de cette annulation historique. On en sait un peu plus aujourd'hui.

Annulation historique, car en 35 ans d'existence, cette compétition mondiale de surf n'avait jusque-là été annulée que deux fois. Une fois en 2001 en raison des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis et une fois en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Mais cette année, pas de cas de force majeure pour justifier l'absence de l'événement.

En juillet dernier, l'organisateur, la WSL, avait expliqué que les conditions financières n'étaient plus réunies en indiquant dans un court communiqué qu'elle n'avait pas été en mesure "d'obtenir le soutien nécessaire pour rendre l'évènement financièrement viable".

Il faut visiblement comprendre que le sponsor principal (Boardriders) et les collectivités locales n'avaient pas financé l'évènement à hauteur de ce que la Ligue Mondiale de Surf espérait. Et ils ont eu raison dénonce aujourd'hui Xavier Duvignau, président du comité des Landes de Surf : "Je donne raison à la marque qui suivait l'évènement et aussi aux institutionnelles d'avoir refusé le racket de la WSL".

À lire aussi Hossegor est-elle toujours la capitale européenne du surf ?

"Il a un peu raison", renchérit le maire de Soorts-Hossegor, Christophe Vignaud. "Le mot racket est un mot fort, mais en fait, quand la dernière fois, au dernier moment, ils (la WSL) sont venus nous voir parce qu'il leur manquait de l'argent, on l'a fait et cela coûte très cher", poursuit Christophe Vignaud qui a, cette fois, décidé de dire stop.

Pour accueillir l'événement de la WSL, les communes de Soorts-Hossegor, de Seignosse et de Capbreton payaient 15 000 euros chacune à la société américaine. Mais il fallait ajouter à la facture, et c'est sans doute le plus coûteux, la mise à disposition du personnel communal pour la logistique ainsi que les frais de sécurité chargées pour réguler l'accès au site de compétition. "Je pense qu'un élu ne peut pas dépenser l'argent public de cette manière-là. On leur a dit et donc de ce fait, on a plus payé ce qu'ils souhaitaient".

Nous avions un événement du type de Roland-Garros et on nous a proposé un tournoi de Metz."

Le maire d'Hossegor ne veut plus du Challenger Series

D'autant qu'il y a deux ans, la WSL avait rétrogradé l'événement d'Hossegor. Jusqu'en 2019, c'était une étape du CT, en quelque sorte la première division mondiale du surf. L'organisateur en a fait une étape des Challenger Series, un étage en dessous. "Compte tenu du niveau qui était proposé, c'était chèrement payé. Nous avions un événement du type de Roland-Garros et on nous a proposé un tournoi de Metz. Donc, à ce moment-là, il faut savoir où on veut aller" , tranche le maire d'Hossegor. Christophe Vignaud explique qu'il a d'ailleurs prévenu le représentant local de l'entreprise américaine. Il ne veut plus de la deuxième division à l'avenir. Ce sera soit le CT, soit rien. Une demande qui n'a visiblement pas été entendue, ou du moins pas encore, car le calendrier du CT 2023 de la WSL est sorti et Hossegor n'y figure toujours pas.

loading

Hossegor candidate au ISA World Surfing Games 2024

Il n'est cependant pas tout à fait juste de dire qu'Hossegor veut le CT sinon rien. Christophe confirme en effet qu'il soutient en ce moment la Fédération Française de Surf qui a candidaté pour que le spot de surf landais accueille une autre compétition internationale organisée par une autre organisateur que la WSL. Hossegor souhaite ainsi accueillir les championnats du monde ISA de 2024. "Ce n'est pas tout à fait le même niveau (que le CT) mais en tout cas, cela permettrait d'avoir une compétition mondiale sur notre territoire et il y aurait beaucoup de monde", se réjouit le maire d'Hossegor. Et outre la volonté de faire revenir le surf mondial à Hossegor, la candidature a aussi un autre intérêt. L'ISA World Surfing Games 2024 sera la dernière possibilité pour les surfeurs d'obtenir leur billet pour participer aux Jeux olympique de Paris 2024. Une chance pour les Français de jouer cette dernière carte à domicile.