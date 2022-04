Le Finistère organise son premier voyage scolaire pour aller surfer au Portugal

Les sacs sont prêts depuis une semaine. Ils sont 25 élèves, 10 filles et 15 garçons ; ils ont entre 11 et 15 ans et ils sont ravis de partir. "J'étais vraiment content, je ne suis jamais allé au Portugal et découvrir de nouvelles vagues c'est super sympa !", s'esclame Élou, 15 ans. Il est en seconde mais il a bien du mal à se concentrer sur les cours, tant l'échéance approche : "J'ai tellement hâte d'y être !". Il part avec sa "bande de copains".

Gaspard lui a 12 ans c'est le plus jeune du groupe : "Je m'attends à un voyage super bien, j'adore surfer mais visiter aussi et je ne suis jamais allé là-bas". Pour Bleuenn et Mathilde, 14 ans, ce sera aussi une première fois au Portugal : "On ne s'y attendait pas du tout ! On est super contente c'est vraiment trop bien. En plus on est la première année à qui ça arrive donc c'est génial. On est super motivées !", concluent les jeunes filles.

Et pas question d'arriver les mains vides. Les jeunes ont glissé dans leurs sacs des petits cadeaux bretons. Élou et Gaspard ont prévu des provisions locales en apportant des galettes.

Un dossier monté en un mois

Il aura fallu à peine un mois pour que le dossier soit monté par l'établissement scolaire privé Notre Dame de Kerbertrand de Quimperlé : "Ça faisait quasiment 5 ans qu'ils essayaient de lancer ce genre de projet et là l'adhésion des élèves, des parents et de la direction a fait que la sauce a pris !", explique Stéphane Ibarboure, le professeur d'EPS qui les accompagne. C'est lui qui gère l'option surf.

Le séjour ne coûte rien aux adolescents

Résultat : au lieu d'une traditionnelle classe au ski, ces élèves partent pour le Portugal et la ville d'Ericeira (à 30 min de voiture au nord ouest de Lisbonne). Ils partent en bus pour Nantes puis décollent pour la côte Atlantique portugaise. Ils arrivent le mercredi 6 avril au soir et sont immédiatement plongé dans le bain : "Pour briser la glace, on a prévu de mettre dans chaque bungalow deux français et deux portugais. Donc il n'auront pas d'autres choix que de parler, soit en anglais soit en mélangeant avec de l'espagnol", sourit le professeur d'EPS.

Le mot clé du projet : l'échange. "On n'y va vraiment pas sous le regard de la compétition mais avec une ouverture à la discussion. Sur les vagues, la technique, l'histoire, l'environnement,... Un échange pur quoi".

Le voyage est entièrement financé par le ministère des affaires étrangères du Portugal et l'éducation nationale française : les élèves ne paient rien.

Mêler surf et échange culturel

Le séjour dure 4 jours, au programme une alternance entre surf le matin et culture l'après-midi : "Toutes les matinées on va pouvoir pratiquer sur le sport de Ribeira D'ilhas qui est un endroit où il y a des compétitions internationales. L'après-midi est destinée a par exemple faire un ramassage de plage, une randonnée et puis des visites de quelques endroits culturels d'Ériceira."

Les adolescents vont aussi rencontrer le champion de surf Tiago Pires "C'est comme des gamins au foot qui iraient rencontrer MBappé. C'est génial pour nos jeunes surfeurs de Kerbertrand !".

Le dernier jour ce sera l'Océonarium.

Stéphane Ibarboure est ravi de pouvoir offrir cette expérience aux enfants comme reconnaissance de leur engagement au sein de l'option surf : "Ça concrétise tout le boulot des enfants, leur investissements dans les cours le mercredi après-midi, même en hiver et leur participations à toutes les compétitions scolaire. Ils sont toujours partie prenante des projets et ce sont eux qui font vivre cette option. Chaque année on a de plus en plus de monde." Le professeur continue : "Pour eux ça va être un formidable échange, certains ne sont jamais allés à l'étranger ou n'ont même jamais pris l'avion."

S'inspirer pour développer les sites de surf en Bretagne

Un voyage riche en échange pour les jeunes donc, mais aussi pour les plus grands. Le site d'Ériceira est une "world surfing reserve", comprenez une réserve mondiale de surf. Et cette classification intéresse beaucoup Stéphane Ibarboure, notamment pour les sites bretons : "C'est quelque chose sur lequel on lorgne un peu notamment pour des sites comme La Torche, Crozon, Guidel ou Quiberon. On aimerait bien voir si c'est déclinable sur notre côte Bretonne."

L'ancien président de la ligue de bretagne de surf compte bien prendre un maximum de conseils : "Le but c'est aussi qu'il nous aide sur un montage de projet, on va pouvoir voir comment monter un dossier."

Plusieurs sites bretons pourraient être concernés : "Le surf en Bretagne ça a explosé dans les 15 dernières années mais pour l'instant, à part la candidature qu'on a eu sur les JO, la notoriété reste régionale voir nationale. Alors qu'on a des sites qui mériteraient largement de pouvoir être réputés pour ce côté là, c'est-à-dire le fait de pratiquer le surf mais aussi avoir une approche de protection de l'environnement."

Ça préserve les vagues et la qualité du littoral - Stéphane Ibarboure

Ces sites sont classés Natural 2 000, mais la classification "world surfing reserve" permettrait d'aller encore plus loin : "Ça pourrait par exemple éviter qu'un jour ils viennent creuser au large du spot de La Torche ou mettre des éoliennes, qui feraient que la houle pourrait être freinée ou qu'il n'y aurait plus la même évolution du bord de mer. Ça préserve les vagues et la qualité du littoral."

Par ailleurs, le titre "world surfing reserve" permet de redynamiser la côte : "Par exemple au Portugal ils ont mis en place des pontons en bois qui préservent le territoire tout en permettant aux touristes de venir voir les vagues"

Le professeur espère pouvoir renouveler l'expérience les années suivantes avec pourquoi pas "des élèves venus de tous les départements bretons !"