Surf aux JO : Biarritz recalé, Tahiti désigné pour 2024

Biarritz, France

La vague Tahiti, sans surprise, a tout emporté et notamment la candidature de Biarritz. L'île polynésienne accueillera bel et bien les épreuves de surf lors des Jeux Olympiques organisés à Paris, entre le 26 juillet et le 11 août 2024. La décision a été entérinée et annoncée ce jeudi à la mi-journée après une réunion du COJO, le Comité Organisateur des JO.

La Grande Plage biarrote était en concurrence avec Tahiti, et trois autres candidats : Lacanau, Hossegor-Seignosse-Capbreton et la Torche en Bretagne. Mais l'argument massue des vagues a fait la différence. Les différentes études, météorologiques et océanographiques, ont conforté le COJO. En effet, le choix de Tahiti c'est l'assurance à 75% d'avoir de la houle. Contre 15% seulement, selon ces études, en métropole.

L'obligation d'avoir des vagues

Tahiti, et ses vagues de classe mondiale qui se forment au large, sur le corail. Quand sur la côte Atlantique, on a plutôt du beach-break (vague qui se forme sur du sable). D'autant que la discipline fait son entrée aux JO à Tokyo l'été prochain, sur un site qui s'annonce catastrophique en termes de vagues. En 2024, Paris n'aura donc pas droit à l'erreur, sous peine de condamner le surf et de le faire ressortir du programme olympique.

Quatre jours de compétition, qui se dérouleront dans le décor paradisiaque de Teahupoo. Une carte postale idéale pour les organisateurs, au milieu des eaux turquoises, dont vont pouvoir profiter les 4 milliards de téléspectateurs des Jeux Olympiques. Quant à la question du décalage horaire, les épreuves auraient lieu à 20 heures en Polynésie, 8 heures en métropole. Ce qui permettrait d'avoir du sport toute la journée durant les J.O.. Argument supplémentaire pour capter les passionnés basés en Amérique et en Océanie, base importante des suiveurs de surf.

"Pas plus polluant" que les autres

Pour ce qui est du bilan carbone, malgré les 15.000 kilomètres qui séparent Tahiti de Paris, le dossier polynésien ne serait "pas plus polluant" que les autres. Notamment parce que les organisateurs tablent sur un nombre de spectateurs beaucoup moins important qu'en métropole (1.500 contre 10.000). C'est donc moins d'installations à créer, à prévoir, pour loger également les 48 sportifs, 24 femmes et 24 hommes qui vont disputer la compétition lors de la première semaine des Jeux. Ils seront ensuite rapatriés à Paris pour vivre l'événement au cœur du village olympique et ainsi participer à la cérémonie de clôture.

Une décision sportive donc, mais aussi politique. Le gouvernement et les organisateurs des Jeux ont, depuis le début, mis en avant la volonté d'associer les territoires d'Outre Mer aux Jeux Olympique de Paris 2024.