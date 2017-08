JO 2024 : Biarritz veut prendre la vague

La ville de Paris accueillera les Jeux Olympiques pour l'édition 2024. Tous les regards se tournent maintenant vers la côte Atlantique, où les candidatures fleurissent pour accueillir l'épreuve de surf. Au Pays Basque, Biarritz présente de nombreux atouts.

C'est quasiment fait. Sauf retournement de situation inattendu, c'est bien Paris qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024, et Los Angeles ceux de 2028. Pour les épreuves de surf, Biarritz se porte candidate, mais la reine des plages n'est pas la seule en lice. Hossegor dans les Landes et Lacanau en Gironde ont également manifesté leur envie de devenir hôte olympique. Malgré tout, Laurent Ortiz, conseiller municipal délégué au surf et aux sports de glisse, est confiant: en mai dernier, Biarritz a accueilli une manifestation de grande envergure, les championnats du monde de surf par nations. Un événement que l'élu qualifie aujourd'hui de "principale carte de visite" de la ville.

Pourquoi Biarritz a toutes ses chances, selon Laurent Ortiz, chargé du surf à la mairie de Biarritz Copier

Biarritz a une longueur d'avance

"Je pense que nous partons avec de sérieux atouts et nous serons sur la ligne de départ. Nous avons montré de quoi nous sommes capables et nous partons avec une certaine longueur d'avance." La ville de Biarritz n'a rien à envier à ses concurrentes. Accessible grâce à l'aéroport, la gare et l'autoroute, elle bénéficie également d'une image de marque forte pour le surf, et elle reste une destination touristique de premier choix.

La capitale basque du surf devra prendre son mal en patience. La réponse n'interviendra pas avant le 13 septembre, jour où le Comité international olympique officialisera l'attribution des JO 2024 à la France. La question des épreuves de surf sera traitée dans un second temps, c'est loin d'être une priorité.

Biarritz, candidate pour les épreuves de surf aux JO 2024 Copier

En Gironde, Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau, croit très fort en la candidature de la station balnéaire qui présente d'autres atouts : "On peut surfer toute la journée à Lacanau, et surtout, il n'y a pas de risques de pollution alors que c'est un problème à Biarritz. On l'a vu encore pendant les championnats du monde."