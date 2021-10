Surf : "Il y a quelque chose dans mon cœur qui est un peu landais", dit Jérémy Florès

Il a pris sa retraite sportive il y a deux mois et pourtant, il n'a pas chômé ce week-end à Hossegor. Jérémy Florès, le meilleur surfeur français de l'histoire, dernier et seul vainqueur tricolore de l'étape d'Hossegor en 2019, ne participe pas à la compétition cette année mais il est venu y célébrer sa fin de carrière.

Samedi, il a déposé ses empreintes de pieds dans le sol de la promenade de la place des Landais entouré d'élus locaux. Il a aussi reçu les honneurs de la Fédération Française de Surf au cours d'une cérémonie. Et puis samedi après midi, devant des centaines de spectateurs sur la plage des Culs Nus, il a surfé avec ses copains pour une démonstration.

France Bleu Gascogne : Décidément, vous avez marqué Hossegor de votre empreinte.

Jérémy Florès : Oui, c'est sympa. C'est vrai qu’Hossegor, c'est un endroit qui est important pour moi. J'ai grandi en quelque sorte ici avec tous les copains dans la région. Et du coup, j'adore. J'adore être ici et de pouvoir avoir mes empreintes, c'est une fierté.

Il n'y a pas de regret de ne pas défendre votre titre à Hossegor ?

Non, non, ça va. Franchement, j'ai pas de regrets. Il y a beaucoup de personnes qui me le demandent, qui me disent alors ? C'est vrai qu'il va y avoir des moments, c'est sûr, si les vagues sont jolies et tout et qu'ils sont quatre à l'eau, ça donne envie. Ça, c'est le côté compétiteur qui ne sortira jamais de moi.

J'ai eu ma dose de compétition

Mais là, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose de compétition pendant toutes ces années et là, je n'ai jamais été aussi sûr de ma décision. Et donc je suis super content d'être là en tant que spectateur et pourquoi pas pouvoir apporter aux jeunes de mon expérience s'ils le veulent.

En même temps, il vaut mieux arrêter sur une victoire, non ?

Oui, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que j'ai hésité à participer à cette épreuve même si j'avais pris ma retraite il y a deux mois. Je me suis dit, c’est quand même le Pro France, c'est quand même mon épreuve de cœur. Je me suis dit peut être, je vais y participer. Et en fait, je me suis dit pourquoi ?

C'est bon, j'ai vécu le moment de ma vie déjà en 2019. Ces moments là, c'est des moments qu'on vit seulement ... enfin qu'on voit dans des films quoi ! C'était juste incroyable de pouvoir vivre ça une fois dans ma vie. Franchement, c'était hallucinant. Je garde vraiment ce souvenir.

En tant que surfeur, vous privilégiez votre victoire à Hossegor plutôt que celle de Pipe à Hawaï ?

Oui, en fait, c'est pour plusieurs raisons. C'est vrai que Pipe, c'est plus prestigieux. Pipe, c'est la compétition voilà, niveau fierté, c'est l'épreuve prestigieuse, c'est l'épreuve que tout surfeur rêve de gagner. Mais la France, c'est pour plusieurs raisons. Le côté sentimental, le départ de Pierre Agnès qui était comme un deuxième père. Toute la famille Quiksilver qui organise cette compétition depuis toujours. Moi aussi, mon histoire avec cette épreuve où j'ai eu beaucoup de galères. Du coup de pouvoir l'emporter, c'est clairement ma plus belle victoire.

J'ai plein d'autres projets et je pense que pour ces projets, il faut que je sois ici.

Est-ce que cette fin de carrière en compétition, ça veut dire aussi qu'on va vous voir beaucoup moins souvent à Hossegor ?

Oui et non. Peut être pas. C'est vrai que quand on est sur le Tour, on enchaîne les compétitions à fond. Donc, même quand j'étais basée à Hossegor, en fait, je venais juste quelques jours par ci, par là. Ensuite je repartais dans les quatre coins du monde pour participer aux étapes mondiales.

Là, je suis basée à Tahiti avec ma famille mais je vais quand même passer énormément de temps ici à Hossegor. C'est un endroit que j’aime, ma famille adore aussi. J'ai tous mes partenaires qui sont dans la zone aussi. J'ai plein d'autres projets et je pense que pour ces projets, il faut que je sois ici.

Vous n'avez plus de pied à terre à Hossegor ?

Si, j'ai toujours un pied à terre à Hossegor. Dans l'idéal, j'aimerais faire moitié moitié. J'aimerais passer la moitié de l'année à Tahiti, la moitié de l'année ici. Mais bon, là, pour le coup, y va y avoir les enfants, l'école et tout. Donc ça, c'est idéalement ce que j'aimerais faire mais j'imagine que ça ne va pas être aussi facile que ça. Donc on verra dans le futur.

Vous avez passé une grande partie de votre enfance ici. Est ce que finalement, vous vous sentez un peu Landais ?

Oui, j'avoue qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui est un peu Landais. Mes meilleurs potes sont Landais. Voilà, j'ai grandi sur Capbreton. J'ai définitivement une partie de mon cœur ici, dans cette région que j'adore. La culture, tout. On a quand même énormément de chance de passer du temps dans une région comme ici.

ai retrouvé cette photo sur votre profil Facebook. Si je ne me trompe pas, c'est vous avec votre fille sur une petite vague. Est ce que la première vague de votre fille, ce n'est pas une vague landaise ?

Alors, ma fille, sa première vague, elle était avec moi et c'était à Tahiti. Mais sa première vague toute seule, c'était dans les Landes, effectivement. Elle est à fond, elle aime l'océan, elle aime la mer, donc pour moi, c'est déjà un bonus.