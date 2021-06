Surf ─ Joan Duru : "Je réalise à peine" témoigne le sud-landais après son titre au Mondiaux

Une revanche. Pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Joan Duru, l'Ondrais né à Bayonne a décroché la médaille d’or au championnat du monde pour la première fois de sa carrière. À la Bocana, le sud-landais de 32 ans - finaliste malheureux à Biarritz en 2017 - s'est imposé en finale face au Japonais Kanoa Igarashi, médaillé d'argent, et un autre Français, Jérémy Florès, qui termine en bronze.

"Je suis super content. Je réalise à peine, je me réveille là et commence juste à réaliser. C'est allait vite. J'ai fait une série, je suis allé en repêchages et après, j'ai j'enchaîné avec la finale. J'ai attendu une bonne vague. Je me suis dit Jérémy et Kanoa sont super forts. Je vais prendre des droites. Du coup, j'ai attendu un peu longtemps en début et après, j'en ai eu une directe en remontant et ça suffit pour gagner avec ça, alors que je pensais devoir l'améliorer. Au final, c'est pas trop mal passé."

La non qualification aux JO ? "C'était une qualification via le WCT où Jérémy et Michel étaient loin devant moi. J'ai essayé de me battre en 2019 pour la place mais ils ont fini devant. Je l'ai digéré depuis longtemps. Je suis venu au Salvador pour gagner et j'ai gagné. On a aussi gagné en équipe. pour gagner plus. Tout s'est passé à merveille !"

La veille, samedi, c'est Pauline Ado qui avait décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), où le surf sera présent pour la première fois. Elle rejoint ainsi les trois autres déjà qualifiés, Jérémy Florès, Michel Bourez et Johanne Defay.

Avec ces performances, la France termine première de l'épreuve par équipes, devant le Japon et le Portugal.