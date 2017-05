Surf : Justine Dupont et Maud Le Car, héroïnes à Lacanau

La coupe de France 100% féminine s'est achevée ce dimanche à Lacanau, sur un magnifique duel, remporté par Maud Le Car dans la finale du surf. Mais la Canaulaise Justine Dupont n'a pas démérité, en remportant deux titres sur les quatre épreuves sur lesquelles elle s'était engagée.

Ce week-end de coupe de France 100% féminin s'est conclu, ce dimanche, par le duel attendu. Les deux seules concurrentes engagées sur le circuit mondial, Maud Le Car et Justine Dupont (respectivement 27 et 28ème du classement mondial), ont offert un beau spectacle aux centaines de spectateurs présents sur la plage de Lacanau. Et cet affrontement a eu lieu au meilleur des moments, en fin d'après-midi, alors que la foule, mêlant surfeurs impatients de se jeter à l'eau et promeneurs du dimanche, grossissait.

Maud Le Car était finalement trop forte, avec deux mouvements notés à plus de 8 sur 10. Comme tout au long de ce week-end, où elle a systématiquement écrasé ses manches durant les trois tours de qualification. "J'ai vraiment pris cette compétition à coeur, explique la Saint-Martinoise,. Je me sens en confiance dans mon surf, dans mon matériel et mes stratégies. Et surtout, je me suis beaucoup amusée, ce qui m'a permis de faire de bonnes performances".

La Saint-Martinoise Maud Le Car a remporté la finale du surf. © Radio France - Thomas Coignac

En face, sans démériter, la Canaulaise Justine Dupont ne veut pas avancer l'excuse de la fatigue. Pourtant, elle était engagée dans quatre des cinq disciplines, et a disputé 13 séries en deux jours, contre quatre à son adversaire. Et, alors qu'elle avait remporté les 11 premières (glanant au passage deux titres en stand up paddle et bodysurf), elle s'est inclinée dans les deux dernières contre Maud Le Car donc, mais aussi, quelques minutes plus tôt, en finale du longboard face à Norac Poéti. Sans regrets.

"C'est la première fois que je surfe autant en compétition, pendant plus de trois heures au total, et j'ai adoré, explique la Girondine. C'était une superbe expérience, et je ne regrette pas de m'être inscrite dans toutes ces disciplines. L'ambiance entre filles était super, cela donne envie de revenir l'an prochain.

Toutes les filles ressortent de l'eau avec le sourire

Une joie partagée par le président du Lacanau surf club, Laurent Rondi : "Ce qui fait plaisir, c'est que toutes les filles, même battues ressortent de l'eau avec le sourire. Le pari est réussi !". La plage de Lacanau va maintenant de nouveau laisser ses meilleurs spots aux surfeurs amateurs. En tout cas, jusqu'au Lacanau Pro, qui débute le 12 août prochain.

Les résultats de ce dimanche 14 mai

Bodysurf :

1/ Justine Dupont (Lou surfou Seignosse)

2/ Sandy Brazeille (Lou Bisca surf club)

3/ Claire Dubes (Biarritz association surf clubs)

Longboard :

1/ Norac Poeti (Surfing Saint-Gilles croix de vie)

2/ Justine Dupont (Lou surfou Seignosse)

3/ Annabel Talouarn (Kangourou surf club)

Surf :

1/ Maud Le Car (SXM Waterboys)

2/ Justine Dupont (Lou surfou Seignosse)

3/ Hinda Conradi (Surfing Saint-Gilles croix de vie)