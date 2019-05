Surf - Longboard : l'équipe de France sacrée Championne du Monde à Biarritz dans la course de relais

L'équipe de France s'impose devant le Japon et les USA sur l'Aloha Cup, la course par relais, aux Championnats du Monde de Longboard 2019 disputés sur les vagues de la Côte des basques à Biarritz.

Biarritz, France

Premier titre pour les tricolores dans ces Mondiaux de Longboard 2019 avec la victoire dans l'Aloha Cup, la course par relais. L'équipe de France avec les 4 surfeurs Antoine et Edouard Delpero, Justine Dupont et Alice Lemoigne s'imposent avec 42,93 points devant le Japon 30,97, les USA 27,1 et le Brésil 21,77. Les Bleux avaient déjà été sacrés en relais en 2013 lors des Championnats du Monde de Longboard qui se déroulaient au Pérou.

L'Aloha Cup, la compétition du relais par équipes, met aux prises les sept premiers du classement par nations ainsi que le pays hôte (La France). Étaient donc sur les vagues de la Côte des basques ce vendredi matin : la France, les USA, la Grande-Bretagne, le Brésil, le Japon, le Pérou, l'Australie et l'Argentine. Après un relais où chacun des 4 surfeurs de l'équipe peut scorer 2 vagues, ce sont les américains, les français, les japonais et les brésiliens qui se sont retrouvés dans la finale à 4.

Finale de l'Aloha Cup, la vidéo

France, Japon, USA et Brésil, les 4 nations qui ont disputé la finale de l'Aloha Cup lors des mondiaux ISA de longboard 2019 à Biarritz avec une victoire pour l'équipe de France (Antoine et Edouard Delpero, Justine Dupont et Alice Lemoigne) qui a été longtemps sous la pression des américains (Kai Sallas, Cole Robbins, Soleil Errico, Lindsay Steinriede). Alors que les "bonnes" vagues se faisaient rares en fin de session, c'est Edouard Delpero qui a scoré avec une belle seconde et dernière vague inversant la tendance en faveur du clan français.

Lors de cette finale les 3 meilleurs scores de vagues sont français avec les 2 d'Antoine Delpero 9,07 et 8,7 puis une des 2 vagues de son frère Edouard. Les 2 français et Alice Lemoigne disputent ce dimanche la finale du tableau principal en individuel. Justine Dupont peut encore les rejoindre en participant ce samedi matin aux repêchages.

Edouard et Antoine Delpero, Alice Lemoigne et Justine Dupont, l'équipe de France de Longboard championne du monde de l'Alhoa Cup - FFS