Il lui a manqué entre 60 et 90 centimètres pour battre le record du monde de la plus grosse vague jamais surfée par une femme : Justine Dupont s'incline devant une brésilienne au palmarès des Big Wave Awards.

Surf : la canaulaise Justine Dupont sur la deuxième marche du podium de la plus grosse vague de l'année

C'est une petite déception sans doute pour Justine Dupont. Le surfeuse canaulaise n'a finalement pas battu le record mondial de la plus grosse vague surfée par une femme. Les juges du Big Wave Award, aux Etats-Unis, ont rendu leur verdict ce jeudi après avoir visionné des dizaines de vagues de la saison 2019-2020.

C'est la brésilienne Maya Gabeira qui remporte la compétition avec une vague mesurée à 22,25 m le 11 février dernier à Nazaré au Portugal. Justine termine 2ème avec une vague d'un peu plus de 21 mètres, toujours à Nazaré. Lot de consolation, elle repart quand même avec l'award du Ride Of The Year.