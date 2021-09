La WSL, organisateur des compétitions mondiales de surf, en a dévoilé un peu plus ce lundi sur le retour du Quik et Roxy Pro d'Hossegor. La compétition aura lieu du 16 au 24 octobre prochain sur la plage des Culs Nus. Des stars de l'élite mondiale sont attendues malgré le déclassement de l'étape.

Surf - Quik Pro d'Hossegor : on connait la plage retenue et les surfeurs qui viendront

La WSL (World Surf League), organisateur des compétitions mondiales, a dévoilé ce lundi le nom de la plage et les noms des surfeurs qui s'affronteront, dans un peu moins d'un mois, pour le Quik et Roxy Pro d'Hossegor. Alors certes, l'unique étape française (Tahiti et Anglet ont été annulées) du circuit professionnel mondial a été déclassée par la WSL. Hossegor ne fait plus partie du tour élite. C'est désormais une étape qualificative pour faire partie du tour élite la saison prochaine, comme une deuxième division du surf mondial. Mais le spectacle prévu du 16 au 24 octobre prochain devrait quand même être explosif avec de grands noms annoncés.

Sur la plage des Culs Nuls d'Hossegor

Les dates de la période d'attente étaient connues depuis longtemps mais ce lundi, la WSL a annoncé du neuf pour le rendez-vous surf de l'année en France. Comme lors de la victoire de Jérémy Florès en 2019, dernière édition du Quik Pro d'Hossegor avant la pandémie et le déclassement de l'étape landaise, c'est sur le spot de la plage des Culs Nuls que les organisateurs prévoient d'installer le podium et de poser les bouées délimitant l'aire de jeu des surfeurs. "Ce spot légendaire offre un banc de sable en forme de A parfait qui propose des gauches et des droites de qualité", précise la WSL sur son communiqué pour justifier un choix sans trop de surprise. On espère que la météo sera au rendez-vous pour offrir les meilleurs conditions aux surfeurs et au public. Reste à savoir qui sera présent à l'eau.

Capture d'écran de la page Facebook de Jérémy Flores. - Capture d'écran

Des Landais, des stars et peut-être Jérémy Florès

A l'eau, il y aura d'abord les premiers intéressés par la compétition. En effet, la WSL a changé ses formats cette année. Si le Brésilien Gabriel Medina et l'Hawaiienne Carissa Moore ont été sacrés champions du monde il y a quelques jours seulement, reste à savoir quels nouveaux surfeurs et surfeuses pourront leurs contester le titre la saison prochaine. Un peu comme un système de montée / descente comme au rugby et au football, cette année l'organisateur a prévu 4 étapes pour que les surfeurs aspirant rejoignent l’élite du surf. Hossegor fait partie de ces quatre étapes de qualification appelées "Challenger Series". Les 12 premiers hommes et les 6 premières femmes du classement à l'issue des 4 étapes des Challenger Series (Californie, Portugal, Hossegor, Hawaii) rejoindront le CT l'an prochain, la première division du surf mondial.

Parmi ceux en compétition, il y a des Landais ou Néo-Landais. Joan Duru et sa compagne Maud Le Car en seront sauf blessures d'ici là. On pense aussi à ceux installés dans les Landes comme les réunionnais Jorgann Couzinet ou Maxime Huscenot. On retrouvera aussi des grands noms du circuit élite. Pour les Français, le Tahitien Michel Bourez et la réunionaise Johanne Defay. On pourra aussi admirer le portugais Frederico Morais, l'italien Leonardo Fioravanti, le japonais Kanoa Igarashi, médaillé d’Argent à Tokyo et l'australien Owen Wright médaillé de Bronze. Pour les femmes il y aura la deuxième mondiale brésilienne Tatiana Weston-Webb et la californienne Caroline Marks

Quid de Jérémy Florès qui a annoncé sa retraite sportive il y a quelques semaines ? Selon nos informations le réunionnais, seul et dernier vainqueur français du Quik Pro d'Hossegor, sera bien là. Ce n'est pas encore sûr qu'il participe à la compétition mais son sponsor aurait déjà prévu quelques événements autour de la compétitions pour rendre hommage à la carrière du plus grand surfeur français de l'Histoire.