Surf : regardez en direct la dernière journée du Lacanau Pro

La plage centrale de Lacanau accueille comme tous les ans depuis 1979 quelques uns des meilleurs surfeurs du monde, pour le Caraïbos Lacanau Pro. Ce dimanche, les surfeurs et surfeuses s'affrontent à partir de 10 heures sur les vagues girondines. Regardez la compétition en direct ci-dessous.

La compétition démarrera à 10 heures ce dimanche avec les quarts de finale féminins. Une seule Française est en lice, la Caribéenne Tessa Thyssen, puisque la Canaulaise Justine Dupont a été éliminée en huitième de finale. La Néo-Zélandaise Ella Williams, 21ème mondiale, s'avance en favorite.

Côté hommes, les quarts de finale sont prévus à 11h20. Les Français ont eu plus de réussite, puisqu'ils sont six sur les huit surfeurs encore en lice. Nomme Mignot, Marc Lacomare, Timothe Bisso, Vincent Duvignac, Gatien Delahaye et Maxime Huscenot se sont ainsi qualifiés.

Les demi-finales et les finales s'enchaîneront ensuite dans l'après-midi.