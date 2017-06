Surprise et déception : pas de finale aux championnats d'Europe de canoë-kayak pour les Vosgiens Klauss et Péché

Ils visaient le titre continental et ont terminé loin du podium : les céistes vosgiens Gauthier Klauss et Matthieu Péché n'ont pas passé le cap des demi-finales aux championnats d'Europe de canoë-kayak slalom à Tacen en Slovénie. "Un bon coup de pied au cul", analyse Gauthier Klauss.

Pour leur première sortie internationale cette saison, les Vosgiens Gauthier Klauss et Matthieu Péché sont passés au travers, aux championnats d'Europe de canoë-kayak slalom en biplace à Tacen en Slovénie. Les pensionnaires du club de Golbey Epinal Saint-Nabord visaient l'or et ont dû s'arrêter dès les demi-finales. Une grosse déception pour les Vosgiens, médaillés de bronze aux Jeux Olympiques de Rio l'été dernier.

Une contre-performance que les deux intéressés ont du mal à s'expliquer, comme le raconte Gauthier Klauss :

On avait l'impression que tous les curseurs étaient au vert [...] On est parti avec un mouvement d'eau défavorable qui nous a collé jusqu'en bas [...] Pendant toute la manche, on sent qu'il n'y a pas de vitesse, on est en lutte. [...]Ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'on est en forme. Il va falloir passer à autre chose. On rentre dans une saison internationale par un coup de pied au cul. Espérons que ça nous rebooste."