Suspension des championnats : les clubs semi-pro girondins alertent sur leurs finances

Avec la suspension de certains championnats, notamment deux ce lundi soir, les petits clubs girondins s'inquiètent de leur avenir. Tiraillés entre peurs et incompréhension.

Ce lundi soir, la Ligue de Volley a tranché : les championnats professionnels (Ligues A et Ligue B) continuent en novembre et en décembre. À l'inverse, en Hockey, la suspension est prolongée d'une semaine pour la Ligue Magnus. Par conséquent, les Boxers de Bordeaux vont devoir prendre leur mal en patience. En rugby, Bernard Laporte, le patron de la FFR, a aussi annoncé que seuls le Top 14 et la Pro D2 continuent. Le reste s'arrête jusqu'au 10 janvier, comme les championnats de Fédérale 1 où figurent le Stade Langonnais, Floirac, le RC Bassin d'Arcachon...

Ce mardi soir, à 18h, la Fédération doit se prononcer pour le Volley semi-pro, et les joueuses de Bordeaux Mérignac, le BVM, sont concernées. Après une reprise en mode dégradé cette saison, l'arrêt des championnats pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le monde semi-pro.

Manque de partenaires et sponsors

Dans la plupart de ces clubs, certains joueurs sont payés. À Floirac, cela représente la moitié de l'effectif, par exemple, 35 joueurs. Avant cela, le club girondin tournait avec une jauge réduite dans les gradins, alors même que la billetterie représente un quart de son budget annuel. Cette suspension devrait faire très mal à Floirac.

En revanche, pour des clubs comme Bordeaux Merignac en volley qui ne comptent pas sur la billetterie, la question des partenaires est aussi compliquée. Comment les attirer avec un championnat qui peut s'arrêter du jour au lendemain ? Cette frilosité est une réalité pour le BVM : à l'heure actuelle, seuls 3 partenaires ont rempilé. L'an dernier, ils en avaient une trentaine l'an dernier.

Et enfin, l'aspect sportif, avec cette crainte de voir les joueurs perdre le rythme de la compétition. Pour les rugbymen de Floirac, ou même les volleyeuses du BVM, il a bien fallu quatre semaines pour se remettre du premier confinement et l'arrêt brutal des compétitions.