Sylvain André, champion du monde de BMX, anime un stage à Niort

Niort, France

Un champion du monde de BMX entraîneur le temps d'un stage, à Niort. Il s'agit de Sylvain André, 27 ans, originaire du Vaucluse et titré en 2018. Stage pour les plus de 12 ans ce mardi, et pour les plus jeunes ce mercredi. Ils ont été complets en moins de 24 heures, 51 inscrits au total.

Je veux donner ce que je peux donner, même si c'est une phrase par-ci par-là

Derrière son casque, Noah, 12 ans, a le sourire. "Je l'ai déjà vu à la télé mais je voulais faire ce stage pour le voir en vrai ! Et je me suis dit que pour m'améliorer au BMX, il fallait que j'ai un bon entraîneur". Sylvain André qui apprécie ce rôle même s'il doit jongler aussi entre ses courses de BMX et la vie de père. "J'aime transmettre ce qu'on m'a donné", explique le champion du monde 2018. "Il y a 15 ans j'étais à leur place. Donc je veux donner ce que je peux donner, même si c'est une phrase par-ci par-là".

Le pilote de BMX livre ses conseils en essayant de couvrir tous les domaines techniques : le départ, l'arrivée, les sauts, les passages techniques... Ses messages à "la relève" : "déjà de se faire plaisir et s'ils veulent percer plus tard, être rigoureux et savoir ce que l'on veut".