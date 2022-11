Sylvain Lautié, coach du Sluc Nancy :" On aura du mal à garder Mike Scott"

La défaite du Sluc Nancy Basket face à Boulogne-Levallois a été analysée par le coach, Sylvain Lautié, ce lundi dans 100% Sluc. Autre sujet abordé, l’effectif, et notamment, Mike Scott.

Le joueur américain arrivé en tant que joker médical pour palier la blessure de Donte Grantham, ne devrait pas devrait pas rester en Lorraine : « On aura du mal à conserver Mike, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Il est en train de remontrer que c’est un joueur de haut niveau et on n’aura pas les moyens de le conserver. Il se relance dans une nouvelle carrière européenne et il devrait trouver des clubs avec des budgets plus importants. »