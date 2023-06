Taekwondo : à un an des Jeux olympiques, la Nancéienne Magda Wiet-Hénin fait le plein de confiance

Elle a encore le sourire aux lèvres, quelques jours après être enfin devenue championne du monde en Azerbaïdjan. "C'était une journée parfaite", se souvient la taekwondoïste nancéienne Magda Wiet-Hénin, victorieuse dans sa catégorie des moins de 67 kilos. Une performance qui a marqué de nombreux esprits, à un an des Jeux olympiques de Paris, à domicile.

ⓘ Publicité

Une préparation intense

"Ça montre que je peux aller chercher des médailles sur les compétitions les plus importantes", confirme-t-elle, sentant bien ce statut de favorite qui monte pour le plus prestigieux des événements. Avec néanmoins un engouement supplémentaire puisqu'elle jouera à domicile, sur le tatami du Grand Palais de Paris. "J'ai déjà 27 ans donc je sais qu'il ne me restera plus beaucoup de chances. Mais, je pense qu'il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. Si j'arrive à bien me préparer, tout devrait bien se passer", explique-t-elle.

Il y a donc du travail d'ici le 9 août 2024, date prévue pour son passage aux JO. D'abord avec un Grand Prix, tiens tiens, à Paris, en septembre. Puis viendront les championnats d'Europe, avant de nombreuses semaines intensives. "On se préparera beaucoup en stage, peut-être à l'étranger, on ne sait pas encore. Mais ça sera vraiment millimétré car on a plusieurs chances de médailles d'or en équipe de France de taekwondo", décrit-elle.