Tahiti préféré à la Torche pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024

Plomeur, France

La Torche, dans le Sud-Finistère, n'accueillera pas les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO), réuni ce jeudi matin, a retenu la candidature de Tahiti, comme la rumeur le laissait entendre depuis plusieurs semaines. Quatre autres sites, en métropole, étaient candidats dont celui de La Torche.

C'est donc le spot le plus éloigné du centre des jeux qui a été retenu. Mais c'est aussi celui qui réunissait le plus de garanties sportives. La "régularité et la qualité de la vague de Teahupoo (...) au milieu de la saison de haute houle" sont ainsi avancées pour motiver cette décision.

Chacun des territoires a su mettre en avant son patrimoine et ses atouts mais le choix de la Polynésie française constitue une opportunité exceptionnelle de mettre en lumière les outre-mer qui participent au rayonnement du sport français dans le monde (communiqué de la Fédération française de surf)

Le choix de Tahiti doit désormais être validé par la Commission exécutive du comité international olympique, qui se réunira à Lausanne (Suisse), le 8 janvier.