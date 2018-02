Le Conseil Départemental de la Somme organise, le 20 février la soirée des Talents du sport pour récompenser les meilleurs sportifs. France Bleu Picardie vous soumet les candidats de la catégorie espoir. Natation, haltérophilie, aviron, boxe et course automobile, ils sont cinq en lice.

Le 20 février, le Conseil Départemental organise la soirée des Talents du sport pour mettre à l'honneur les sportifs, les sportives et les bénévoles de la Somme. Cinq prix (Sport et arbitrage, Sport et scolarité, Sport de nature, Sport et handicap, Sport et solidarités) seront remis ainsi que trois trophées dont celui du meilleur espoir. France Bleu Picardie a sélectionné les candidats de cette catégorie espoirs. Ils sont cinq sportifs et sportives et vous pouvez voter pour l'un d'eux.

Haltérophilie, natation, aviron, boxe et course automobile

Maxime Grousset a vécu une année 2017 très riche. A 18 ans, le nageur débarqué en Picardie en 2016 en provenance de Nouvelle-Calédonie a décroché à Montpellier son premier titre de champion de France toutes catégories sur le 100 mètres nage libre. Grand espoir de la natation française et partenaire d'entraînement de Jérémy Stravius sous les ordres de Michel Chrétien, Maxime Grousset a terminé second de sa finale (47"60) derrière l'algérien Oussama Sahnoune (46"42).

Léane Maupin est un autre grand espoir du sport amiénois et français. A 17 ans, la rameuse est championne de France cadette d'aviron sur skiff. Elle a décroché son titre en juillet dernier à Libourne et vise désormais un nouveau sacre mais cette fois dans la catégorie junior. Membre du pôle espoir d'Amiens, Léane Maupin a déjà intégré l'équipe de France junior lors de la Coupe Jeunesse. En Belgique, elle a glané deux médailles d'or avec ses coéquipières.

Les JO de Paris 2024 dans un coin de leurs têtes

Théonne Adenet Louvet a 18 ans, il est licencié à l'Amiens Sporting Club Boxe Française dans le quartier Etouvie et est champion de France chez les moins de 70 kilos. Il a décroché son titre en avril 2017 à Libourne et le remet en jeu dans deux mois au Coliséum d'Amiens. Sous l’œil de son entraîneur Mohamed Oujdi, Théonne progresse rapidement, lui qui est arrivé de Martinique à l'âge de quatorze ans et qui vit à Amiens sans ses parents, restés sur l'île. "Il s'entraîne au moins deux fois par semaine", explique le coach. Sa première ambition c'est de conserver son titre avant de passer à la boxe anglaise puis de faire carrière en professionnel. "Je veux être le plus fort", glisse le jeune champion.

C'est ce que l'on peut appeler une progression fulgurante. Venue à l'haltérophilie en septembre 2016, Inès El Yabouri, 16 ans, licenciée à Villers-Bretonneux a décroché un titre de championne de France chez les moins de 44 kilos en juin 2017 à Marseille. La jeune fille a également bouclé les championnats d'Europe au Kosovo à la quatrième place. Inès a pour l'instant "le potentiel pour soulever 61 kilos", explique le directeur sportif du club Ludovic Huré. La jeune fille, qui a aussi participé à des stages en équipe de France a de qui tenir. C'est la fille du champion amiénois Azzedine El Yabouri qui a lui même décroché sept titres de champion de France et autant de récompenses lors des Talents du sport !

"Elle est impressionnante". Le commentaire est signé de son papa et plus grand fan. Lilou Wadoux n'a que 16 ans mais a su s'imposer parmi les pilotes plus expérimentés. La jeune amiénoise est la révélation de la saison dans le cadre des Rencontres Peugeot Sport 208. Dès la première course, sur le circuit du Val de Vienne, Lilou a fait jeu égal avec les autres Junior et se positionne en dauphine de l’intouchable et expérimenté Aurélien Renet au championnat Lionceaux. Avec 14 podiums, 2 victoires et une régularité dans le top 10 pour sa première année de compétition, Lilou, qui souhaite entreprendre des études d’architecture démontre un potentiel qui devrait sans aucun doute lui permettre d’atteindre un très haut niveau.