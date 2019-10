Teddy Riner était en Savoie pour les 60 ans du club de judo de Saint-Jean-de-Maurienne

Saint-Jean-de-Maurienne, France

Il y a encore quelques jours il était sur les tatamis de Brasilia et remportait une 152ème victoire d’affilées. Et pourtant, ce samedi le champion olympique était ce samedi en Savoie. Il a fait le déplacement pour les 60 ans du club de Saint-Jean-de-Maurienne. Tous les clubs du département étaient invités et pouvaient emmener certains de leurs licenciés.

Teddy Riner durant l'échauffement. © Radio France - Luc Chemla

Le champion olympique en pleine démonstration de techniques. © Radio France - Teddy Riner

Teddy Riner a dirigé un entraînement pour les enfants. Les plus chanceux ont même pu combattre quelques minutes avec lui.

Que cela soit dans les gradins ou sur le tatami, c'est l’excitation et l’émerveillement dominent. Les enfants ont des étoiles dans les yeux. Les adultes aussi. Chacun essaye d’avoir sa photo ou même ne serait-ce que lui taper dans la main.

Teddy Riner sur le tatami. © Radio France - Luc Chemla

Certains chanceux ont pu défier Teddy Riner. © Radio France - Luc Chemla

Une séance d’autographe a été organisé après l’entrainement. Le sourire aux lèvres, Teddy Riner confie "adorer la Savoie, c'est une vraie terre de judo". Il déclare également que tout cet engouement « nous donne de la force et envie d’aller chercher une nouvelle médaille ».

Il a fallu être patient pour obtenir son autographe. © Radio France - Luc Chemla

Pour l’occasion, Angelo Parisi, le tout premier champion olympique français de l’histoire, était également présent.