VIDÉOS - Judo : Teddy Riner réussi son retour au Grand Prix de Montréal

Il avait passé vingt mois sans combattre, mais Teddy Riner a fait un retour en force ce dimanche à Montréal en remportant la médaille d'or. Un retour triomphant, de bonne augure à un an des Jeux Olympiques de Tokyo qu'il espère remporter.

"Je suis de retour ! " a t-il lancé après sa victoire en prolongation contre Harasawa en finale, qu'il avait également battu en finale des Jeux Olympiques 2016.

"Pas beaucoup d'automatismes"

Si la victoire est là, il aura fallu batailler pour l'emporter. La demi-finale a été un long combat de six minutes contre le Tchèque Lukas Krpalek. Ce dernier a réussi à mettre en difficulté Teddy Riner à plusieurs reprises. Mais finalement le Français a réussi à s'en sortir. En finale contre le Japonais Harasawa, il a dû aller jusqu'aux prolongations pour pouvoir obtenir la médaille d'or, également synonyme d'un 148e combat sans défaite depuis septembre 2010.

"Je n'ai pas beaucoup d'automatismes, je n'ai pas eu mon judo que je connais, en dynamisme, mais voilà, l'essentiel c'est d'avoir rapporté cette médaille, c'est d'être allé au bout de soi-même", a analysé le Tricolore.

Même constat chez son entraîneur, Franck Chambily : "Il faut qu'il retrouve un petit peu en vélocité, qu'il soit un peu plus vite sur ses relais, un petit peu plus vite dans ses déplacements, plus aérien, un petit peu plus précis, et surtout il faut qu'il ose un peu plus".

S'il n'a pas "réussi" son tournoi comme il le voulait, il a quand même remporté deux de ses quatre combats avec un ippon.

Une pause de vingt mois

Le double champion olympique, n'était plus apparu en compétition depuis novembre 2017 à Marrakech, où il avait remporté son dixième titre mondial (8 en + 100 kg et 2 en toutes catégories).

Teddy Riner s'était ensuite accordé une longue pause pour souffler. Il a repris l'entraînement à la fin du mois de janvier. C'est la première fois de sa carrière qu'il passe autant de temps hors des tatamis. Cette pause a "fait du bien, mais le travail pour perdre du poids, pour retrouver mon niveau était encore plus difficile", a souligné Teddy Riner. Son objectif est clair, il rêve d'un troisième titre olympique à Tokyo dans un an.

Franck Chambily, son entraîneur a confié qu'il participerait à un autre tournoi durant l'été, sans confirmer sa venue aux Mondiaux qui se dérouleront à Tokyo.