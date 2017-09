Teddy Riner sacré nonuple champion du monde de judo : un record

A Budapest, le judoka français Teddy Riner a obtenu ce samedi son 9e titre de champion du monde des +100 kilos, du jamais vu. Il a battu le Brésilien David Moura par ippon.

Teddy Riner est plus que jamais un sportif hors du commun : un an après avoir conservé son titre olympique des plus de 100 kilos aux JO de Rio, le Français a réussi ce samedi l'exploit de décrocher un 9e titre de champion du monde. Il a battu le Brésilien David Moura lors du golden score, par ippon. C'est le 134e combat d'affilée sans défaite pour Teddy Riner, le judoka le plus titré de l'histoire de cette discipline.

Cette journée de compétition s'est idéalement passée jusqu'aux demi-finales où Teddy Riner a failli céder devant le Géorgien Guram Tushishvili. Le Français l'a emporté là aussi au golden score sur le champion d’Europe 2017.

Teddy Riner n'avait plus combattu en compétition depuis les Jeux olympiques. Il a repris l'entraînement en janvier, avec comme premier objectif -atteint- de perdre 25 kilos superflus. Il y a quelques jours, le judoka de 28 ans a signé pour cinq saisons avec le Paris Saint-Germain. Son objectif est désormais la conquête d’un 3e titre olympique à Tokyo en 2020.