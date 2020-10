Témoignages : ces sportifs d'Occitanie touchés par le Covid-19

Alors que l'épidémie de Covid-19 repart de plus belle en France, le monde du sport n'y échappe pas. De Castres au TFC, certains ont des symptômes d'autres pas du tout. Dans tous les cas, il faut s'adapter et la remise en forme n'est pas si évidente.

Même en pleine force de l'âge et au top physiquement, les sportifs de haut niveau n'échappent pas au Covid-19.

Steven Moreira : "Je ne faisais que dormir"

Steven Moreira, défenseur du Toulouse Football Club, a contracté le virus deux jours avant la première journée de Ligue 2 (mi-août) il y a près de deux mois. Il ne retrouve seulement maintenant que certaines facultés : "Cela a été compliqué, j'ai eu perte de goût et d'odorat, que je viens à peine de retrouver. J'ai ressenti beaucoup de fatigue, je ne faisais que dormir, j'ai perdu du poids. C'était vraiment dur. Sur le plan physique j'ai un mois de retard par rapport aux autres", souligne l'ancien Lorientais. Au TFC, une dizaine de joueurs a contracté le Covid-19 depuis la reprise cet été. Le club est tout de même épargné depuis le début du championnat.

Au contraire du Castres Olympique. Le club de Top 14 a été un véritable cluster avec de nombreux cas simultanément. Marc-Antoine Rallier, talonneur du Castres Olympique, a été un des premiers touchés. A l'inverse de Steven Moreira, il était asymptomatique : "On fait tous hyper attention, on évite au maximum de voir du monde. On ne l'explique pas. C'est frustrant parce qu'on se demande si on l'a vraiment. On psychote un peu sur tout. Je pense malheureusement qu'un jour ou l'autre il faudra bien qu'on l'attrape tous. C'est ma façon de voir les choses."

Un retour progressif à la compétition

Loin d'être une partie de plaisir pour les joueurs, qu'ils soient footballeurs, rugbymen ou handballeurs. Et pour les staff, il faut aussi prendre des précautions : "Il ne faut pas qu'ils se blessent. Pour ça il y a des discussions avec les préparateurs physiques, avec le docteur et on doit aussi se baser sur le ressenti du joueur. On ne peut pas dire ça y est il est guéri, on va lui faire faire ça... Un footballeur ce n'est pas une machine. Quand on a des symptômes, certains ont des séquelles pendant longtemps. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi", explique le coach du TFC Patrice Garande.