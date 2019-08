Tennis : A Baleone, la France veut retrouver sa raquette de Corail

La 27e Raquette de Corail, ou Tennis Europe Nations Challenge, débute ce jeudi. C'est en fait la coupe d'Europe des tenniswomen de 12 ans. Après dix ans d'absence, la France s'est qualifiée en Bulgarie, et retrouve la phase finale de ce tournoi international qui compte au plus haut niveau.

Les meilleurs jeunes joueuses de tennis d'Europe sont à Aiacciu, à partir de Jeudi. Le Tennis Europe Nations Challenge est plus connu ici sous le nom de "Raquette de Corail". Depuis 27 ans, celles et ceux qui se font ensuite un nom dans le tennis mondial y démontrent leur potentiel. Alizée Cornet, Kristina Mladenovic, et même Andy Murray, ou encore Tommy Robredo, du temps où le tournoi était mixte, ont fait claquer quelques balles sur ces courts.

Cette année encore, sur la terre battue de l'ASPTT Baleone, huit nations seront en lice (France, Italie, Grande-Bretagne, Russie, Slovaquie, République Tchèque, Bulgarie et Ukraine), avec chacune trois de leurs meilleures joueuses âgées de 12 ans. Les françaises font leur retour dans la compétition. Dix ans que l'équipe de France des féminines essayait de se qualifier pour cette phase finale. Pas étonnant que la capitaine Karine Quentrec demande beaucoup de rigueur et de discipline de travail. Ses trois compétitrices se destinent à une vraie carrière professionnelle.

Les trois filles qui sont dans l'équipe (Shanice Roignot, Beverley Aliyah Nyangon, Mathilde Ngijol ndlr) ont des très gros projets. Elles ont envie de gagner des grand chelems, d'être numéro une mondiale. [...] La Raquette de Corail est très chère à notre président, (Bernard Giudicelli) qui est d'ici, et on a besoin de jeunes. On n'a pas assez de filles qui jouent au tennis en France, et là on a trois filles qui sont très intéressantes je pense, pour le tennis français. Il faut avoir un petit peu de chance, un bon entourage, faire son chemin à sa vitesse, croire en soi et travailler, travailler, travailler..."

"En Corse, on néglige un petit peu nos qualités"

Il y a du boulot donc, pour arriver à ce niveau, mais impossible n'est pas ...corse. C'est le message que tient à faire passer le coordonnateur sportif de l'ASPTT, Jean-Baptiste Benjamin. Selon lui, les jeunes joueuses et joueurs corses pourraient arriver à ce niveau, ou en tout cas s'en rapprocher, si le soutien de la société et des institutions était plus important.

Ça paraît compliqué...mais je pense qu'on néglige souvent un petit peu ici en Corse, nos qualités. Je suis persuadé que si on avait des possibilité financières, des vrais centres de formation où former nos meilleurs jeunes, que ce soit dans le tennis ou d'autres sports...moi je n'ai aucun doute sur la valeur de nos athlètes et leurs qualités physiques et morales, pris dans un véritable contexte de formation.

Le tirage au sort des quatre poules du tournoi aura lieu ce mercredi soir. Début du tournoi de la Raquette de Corail ce jeudi, 11h à l'ASPTT de Baleone. Les finales se joueront ce dimanche.