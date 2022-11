Tennis : Alizé Cornet tête d'affiche de l'Open BLS de Limoges 2022

14 joueuses du top 100 mondial sont attendues à Limoges pour l'Open BLS de tennis, qui se déroulera du 10 au 17 décembre, au Palais des sports de Beaublanc. Parmi elles, on retrouve une habituée : Alizé Cornet. La 36ème joueuse mondiale, "auteure d'une de ses meilleures saisons" selon les organisateurs, sera la tête de série numéro 1 de ce tournoi.

Le camp tricolore sera aussi représenté par Diane Parry (n°79) dont ce sera la première participation à Limoges, par Kristina Mladenovic (n°112), éliminée l'an dernier en quart de finale de l'Open BLS, et par Léolia Jeanjean (n°125), la révélation de Roland Garros 2022. Pour compléter le tableau principal très relevé de ce tournoi, on retrouvera la tenante du titre, la belge Alison Van Uytvanck.

Les spectateurs pourront aussi applaudir la roumaine Ana Bogdan, l’allemande Tatjana Maria, demie-finaliste du dernier Wimbledon ou encore la jeune tchèque Marketa Vondrousova, ex n° 14 mondiale, finaliste de Roland Garros 2019 et médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les organisateurs signalent également que l'une des "attractions de cette 8e édition sera sans nul doute la présence de Sofia KENIN (24 ans), ex n°4 mondiale, vainqueur de l’Open d’Australie et finaliste de Roland-Garros en 2020 !".

Le programme de l'édition 2022 de l'Open BLS de Limoges

L'Open BLS de Limoges débute samedi 10 décembre avec les qualifications. Les demies-finales sont programmées le vendredi 16 décembre à 16h30 et 18h30, tandis que la finale se jouera en "Night Session" samedi 17 décembre à 19h. La billetterie de l'Open BLS de Limoges propose des tarifs à partir de 8€ pour les billets journée. Des pass 4 jours et des pass demi-finale + finale sont également en vente.