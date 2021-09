Tennis : Andy Murray et Richard Gasquet participeront au Moselle Open

Andy Murray, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem dans sa carrière, et Richard Gasquet intègrent le tableau principal du Moselle Open qui se disputera la semaine prochaine, aux Arènes de Metz.

Le tableau du 18e Moselle Open, le tournoi ATP 250 organisé la semaine prochaine aux Arènes de Metz, se précise. Il ne reste plus que quelques noms à dévoiler (la Fédération française de tennis et les organisateurs disposent encore d'une invitation chacun) et il sera complet. Ce mardi matin, les organisateurs ont dévoilé le nom de deux nouveaux participants. Deux noms bien connus du grand public.

Andy Murray est de retour

14 ans après sa finale au Moselle Open, il est de retour à Metz. Ex-numéro 1 mondial, finaliste à dix reprises d'un tournoi du Grand Chelem (pour trois victoires), champion olympique à deux reprises, Andy Murray dispose d'une invitation délivrée par les organisateurs du Moselle Open. Il est actuellement 116e mondial, deux ans après l'installation d'une hanche métallique, Murray monte en puissance comme en témoigne son duel récent, en cinq sets, contre Stéfanos Tsitsipas, au premier tour de l'US Open.

Richard Gasquet passe le cut

Le Français, ex-numéro 7 mondial, n'était que remplaçant au moment de l'annonce du tableau en raison de son classement actuel à l'ATP (85e). Mais les défections d'Alcaraz, Sinner et de Goffin, suite à l'US Open, lui permettent d'intégrer le tableau principal. C'est à Metz, en 2004, que l'Héraultais avait atteint pour la première fois la finale d'un tournoi ATP. Il participera à l'édition 2021 en compagnie des trois autres "mousquetaires" : Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga (invité) et Gaël Monfils.