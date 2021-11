Tennis : aux championnats de France juniors à Rouen, un ace pour la bonne cause

Sur les terrains du tennis club de Rouen, les services sont appliqués, peut-être même un petit peu plus que d'habitude. A l'occasion des championnats de France juniors de tennis, l'opération des Aces du coeur, mis en place par BNP Paribas en partenariat avec la fédération française de tennis, permet aux jeunes joueurs et joueuses de faire une bonne action.

Dix euros par ace

Pour chaque ace réussi, dix euros sont reversés à l'Aspic, une association de Saint-Etienne-du-Rouvray qui oeuvre pour l'insertion notamment des personnes issues de l'immigration. Et quand c'est pour la bonne cause, la motivation est double pour les jeunes joueurs. "J'en ai fait pas mal, je pense deux par match, raconte Lilian qui vient juste de remporter son tournoi en double. Ça m'a beaucoup motivé. Quand je faisais un ace, j'étais plus content que d'habitude parce que je me disais que c'était pour une association."

"Ça peut motiver"

"J'ai fait un ace, explique Mélina qui a remporté son premier tour. Honnêtement ça peut motiver parce que tu sais que derrière il y a un enjeu et que ça peut aider des personnes."

Sur le comptoir du tennis club, un écran indique le nombre d'aces réussis depuis le début du tournoi. Ce mercredi le compteur affichait 140 soit 1400 euros pour l'Aspic. Cette somme est la bienvenue pour l'association qui organisera notamment des ateliers numériques avec la somme récoltée.

3000 euros déjà versés

"On est honoré, se réjouit Natalie Rault, la directrice de l'association. C'est bien qu'on s'intéresse à notre action. C'est bien aussi de rappeler à ces jeunes combien la solidarité est importante, que pas très loin de chez eux, il y a une autre jeunesse, une autre population qui vit la société française peut-être d'une manière différente."

En plus la somme qui sera récoltée à l'issue du tournoi, 3000 euros ont déjà été reversé à l'aspic par la BNP Paribas.