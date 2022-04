Tennis : avec Gasquet, Pouille, Gaston, un tableau "exceptionnel" pour le tournoi Primrose à Bordeaux

Après deux éditions annulées, le tournoi de Bordeaux-Primrose a dévoilé la liste des joueurs qui participeront à l'édition 2022, du 9 au 15 mai. Cinq joueurs du Top 100 mondial sont annoncés, dont les Français Benjamin Bonzi, Richard Gasquet et Hugo Gaston. Le tenant du titre Lucas Pouille est là.

Pour son retour, après des éditions 2020 et 2021 annulées à cause du Covid, le tournoi de tennis de Bordeaux-Primrose frappe fort. L'organisateur promet même un tableau parmi "l’un des plus relevé de l’histoire du Tournoi", après l'annonce des joueurs participants, ce mardi 19 avril.

Sur la terre battue de Caudéran, du 9 au 15 avril, se croiseront ainsi cinq joueurs qui font partie des 100 premiers mondiaux. La tête de série numéro 1 sera le Français Benjamin Bonzi (59e mondial), sélectionné avec l'équipe de France de Coupe Davis au mois de mars. Autre Bleu, Hugo Gaston (64e) chouchou du public parisien après ses performances à Roland-Garros en 2020 et à Bercy l'an dernier, sera aussi de la partie.

L'Australien James Duckworth (74e), l'Espagnol Carlos Taberner (94e) sont les autres membres du Top 100 présents à Bordeaux, avec Richard Gasquet (82e) qui avait remporté le tournoi bordelais en 2010. Un autre ancien vainqueur est présent, Lucas Pouille, le tenant du titre, qui avait soulevé le trophée en 2019, depuis redescendu à la 157e place mondiale. Parmi les autres noms à suivre, l'Espagnol Fernando Verdasco, ancien numéro 7 mondial en 2009, et l'Américain Jack Sock, ex-numéro 8, Pierre-Hugues Herbert, spécialiste du double et vainqueur de la Coupe Davis avec la France en 2017, ou encore le Béarnais Jérémy Chardy.

Le tournoi sera aussi marqué, mercredi 11 mai, par le jubilé de Michaël Llodra, médaillé olympique, triple vainqueur de Grand Chelem, et membre de la Villa Primrose. Il jouera un match de double avec Guy Forget, Henri Leconte et un joueur dont l'identité n'a pas été dévoilée.

La liste des joueurs présents au tournoi