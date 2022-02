Tennis : Benjamin Bonzi 68ème mondial remporte le Challenger de Cherbourg 2022

Le public de la salle Chantereyne a vécu une finale franco-française ce dimanche 13 février. Le 68ème mondial du circuit ATP Benjamin Bonzi a été sacré vainqueur du 29ème Challenger de Cherbourg-en-Cotentin. En un peu plus de deux heures, il s'est imposé face à l'amiénois Constant Lestienne (236ème) en trois sets (6-4, 2-6, 6-4). Cela faisait 10 ans que deux français ne s'étaient pas affrontés sur la dernière marche de l'épreuve de tennis manchoise.

Je suis très contant, il n'y avait pas nécessairement d'objectifs de résultats à venir ici cette semaine. Le but c'était de retrouver l'enchainement des matchs, retrouver de l'intensité. Au final, c'est ce que j'ai réussi à faire sur la semaine. Il y a eu deux, trois pépins physiques sur les derniers jours et au final aujourd'hui tout allait bien. Après j'ai joué un très bon pote à moi en final. C'était accroché, je suis content de m'en sortir et de repartir avec la victoire - Benjamin Bonzi, vainqueur du Challenger de Cherbourg 2022