Tennis: bientôt 120 tonnes de terre battue à la Halle Vacheresse pour la Fed Cup!

A un mois et demi du barrage de Fed Cup entre la France et l'Espagne, les réunions se succèdent à Roanne autour de l'organisation de l'événement. Notamment sur la terre battue, la surface choisie par les joueuses de Yannick Noah.

Il était tout seul, mercredi, dans les tribunes de la Halle Vacheresse. Tout seul à s'asseoir à différentes places, à juger quel siège allait offrir la meilleure vue sur le court. Lui, c'est un représentant de BNP Paribas, le principal sponsor de la Fed Cup. Depuis le milieu de la semaine, les repérages et les réunions se multiplient autour de la Halle Vacheresse, la salle choisie pour accueillir le barrage de Fed Cup entre la France et l'Espagne, les 22 et 23 avril prochains.

Roanne en partie choisie pour l'ambiance de Vacheresse

La Fédération Française de Tennis, la Fédération Internationale, les diffuseurs, les sponsors, l'ensemble des acteurs de cet évènement vient découvrir la salle roannaise. "Cette salle nous plait, avoue Sébastien Hette, le directeur adjoint des équipes de France de tennis. On sent qu'il s'agit vraiment d'une arène qui transpire le sport. A Roanne, nous savons qu'il y a un public et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi de venir ici. Ce sera le premier match en France pour Yannick Noah avec ses joueuses, il faudra une grande ambiance".

120 tonnes de terre battue acheminées en camion depuis l'Oise

L'un des principaux objectifs aujourd'hui, c'est bien sûr la surface en terre battue choisie pour ce barrage. Le parquet habituel des basketteurs de la Chorale va donc être remplacé, ou plutôt recouvert par cette terre, la même que celle de Roland-Garros. 120 tonnes de terre battue acheminées en camion depuis le département de l'Oise et qui seront déversées devant la Halle Vacheresse avant d'y être disposées entre le 12 et le 16 avril.

Tout devra être prêt le lundi 17 afin que les équipes puissent commencer à s'entrainer. Les basketteurs de la Chorale iront quand à eux s'entrainer ailleurs, au Palais des Sports Henri Rhodamel.