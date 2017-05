Tennis - BNP Paribas Primrose : Kenny De Schepper reprend son souffle

Auteur lundi d'une entrée autoritaire dans un tournoi qui lui tient à coeur, le Girondin remonte la pente après s'être débarrassé d'une vilaine allergie. A Bordeaux, il espère enfin lancer sa saison sur terre battue avec Roland-Garros dans le viseur.

Il a serré un poing rageur après avoir conclu l'affaire en 1h21, à la cinquième balle de match, au bout d'une rencontre qu'il a nettement dominée (6-3/6-2) face à l'espoir français Mathias Bourgue, celui qui avait poussé Andy Murray au cinquième set lors du dernier Roland-Garros.

"Je suis content, savoure le local du tournoi, j'ai réussi à rester constant tout le match et même à moter en puissance. je me sentais à l'aise à l'échange. Je me déplace très bien sur terre battue donc j'en profite. J'ai été solide et je l'ai poussé à la faute."

Le Girondin s'est également mieux adapté que son adversaire à la température qui frôlait les trente degrés en ce début d'après-midi. "Ce sont les premières chaleurs, on le sent sur le court. Le match n'a pas duré trop longtemps. Ce n'est pas plus mal."

Quintes de toux et insomnie

Le résultat et surtout le niveau de jeu sont un encouragement pour un joueur qui a vu son début de saison sur terre battue perturbée par une allergie au pollen qui lui est tombée dessus à la mi-mars. De violentes quintes de toux, la difficulté à respirer entre les points et beaucoup de mal à trouver le sommeil. "Je me suis désinscrit de Marrakaech et Monte Carlo, j'ai tenté un retour à Sophia Antipolis sans succès, j'ai abandonné à Barcelone et j'ai pu recommencer à Estoril il y a seulement deux semaines."

En 2014, Kenny De Schepper s'était hissé en demi-finale. - ©VillaPrimrose

Une visite chez un pneumologue à Toulouse et un traitement antihistaminique plus tard, le mal est parti comme il était venu. En deux jours. "Là, je suis à 100%, j'espère enchaîner le plus de matches possible et ça fait toujours plaisir de jouer une fois dans l'année pas loin de la maison."

Wild card ou qualifs à Roland-Garros ?

Au prochain tour, Kenny De Schepper pourrait retrouver le tenant du titre, le Brésilien Rogerio Dutra Silva s'il franchit l'obstacle suédois Elias Ymer. "J'ai joué en double il y a deux ans avec lui, c'est quelqu'un que je vois régulièrement sur le circuit, solide sur terre battue. Mais son adversaire est bon sur terre. Quoi qu'il arrive, il y aura un gros match."

Et des gros matches, c'est ce dont à besoin le natif de Saint-Jean d'Illac, dont la meilleure performance sur la terre battue bordelaise reste sa demi-finale 2014. 63ème joueur mondial à l'époque, il avait poussé le futur vainqueur Julien Benneteau au troisième set. Une semaine pleine serait la meilleure préparation avant les internationaux de France qui vont arriver très vite.

"Je pars du principe que je vais faire les qualifications. J'ai demandé la wild card comme beaucoup de joueurs. Si je l'ai, ça me permettra peut-être de faire un tournoi avant. Sinon, qualifications comme l'an dernier où j'avais bien joué et où je m'étais qualifié. On va tout faire pour être en forme. Je me sens bien dans mon jeu, bien dans ma tête, physiquement ça va, il n'y a plus qu'à jouer..."