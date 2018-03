L'Angevin sera du 14 au 20 mai sur la terre battue bordelaise. Les autres participants de cette onzième édition seront connus le 24 avril. Mais on sait déjà qu'on pourra y croiser Mansour Bahrami et la coupe Davis.

Après une année 2017 hors-normes marquée par la dixième édition du tournoi, les 120 ans de la Villa Primrose et la victoire de Steve Darcis, la première d'un membre du club, les organisateurs ont planché sur 2018.

Premier nom sorti du chapeau par Jean-Baptiste Perlant le directeur du tournoi, Nicolas Mahut, vainqueur avec les Français de la dernière coupe Davis, 101ème joueur mondial et ancien numéro un en double. L'Angevin vient pour la troisième fois à Bordeaux après 2012 et 2015.

Pour les autres, il faudra attendre le 24 avril et l'organisation espère attirer dans ses filets ceux qui n'auront pas décroché leur billet pour le tableau final du Masters 1000 de Rome qui se dispute la même semaine, sachant que l'épreuve bordelaise est en concurrence avec trois autres Challengers, Busan, Heilbronn et Lisbonne.

Le show Bahrami

Le tournoi accueillera des joueurs classés entre la 46ème et la 130ème place mondiale et devrait une nouvelle fois permettre au public de voir un mélange entre ceux qui viennent chercher des points pour se relancer et des jeunes pousses à fort potentiel, à l'image de garçons comme David Goffin, Kevin Anderson , Jack Sock ou encore Lucas Pouille passés ces dernières années pour le BNP Paribas Primrose et aujourd'hui dans le Top 12 mondial.

Avec Mansour Bahrami, le spectacle est garanti. © Maxppp - Maxppp

Les organisateurs ont annoncé le retour d'un match exhibition le dimanche 13 mai avec la présence du showman franco-iranien Mansour Bahrami et de Mickaël Llodra. Autre temps fort de la semaine, la journée des enfants le mercredi 16. On en attend 1500 et la séance photos risque de durer un moment puisque ce jour là, le trophée de la coupe Davis sera présent à la Villa Primrose.

La billetterie pour le grand public ouvre ce jeudi avec notamment une baisse des tarifs lors des premiers jours de compétition.