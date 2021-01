Tennis - "Ca fait inévitablement le buzz" : Lucas Pouille reprend la compétition à Quimper

L'Open de tennis de Quimper (ATP 100) est bien lancé au parc des expositions de Penvilers avec le début du 1er tour ce lundi. Un tournoi maintenu malgré la crise sanitaire grâce à une mobilisation générale afin de faire perdurer cet événement... qui va voir double ! Après l'annulation du tournoi d'Orléans, un deuxième tournoi (ATP 80) se tiendra dans la foulée du premier toujours au même endroit.

Il cristallise beaucoup d'attention

Avec une tête d'affiche, normalement en lice pour les deux compétitions : le français Lucas Pouille. Le Nordiste effectue sa rentrée après une opération du coude, lui qui n'a disputé qu'un match en 2020. "Ca fait inévitablement le buzz" lance Arzel Mevellec, co-directeur du tournoi, "il est 74e mondial aujourd'hui, mais il a été 10e à son meilleur classement. Demi-finaliste à l'Open d'Australie, c'est un super joueur qui cristallise beaucoup d'attention". Un grand nom qui permet au tournoi de susciter de l'intérêt et d'être largement suivi cette année... malgré le huis clos lié à la crise sanitaire. Papa pour la première fois depuis moins d'une semaine, le Nordiste entre en lice ce mardi en double, il fera ses débuts en simple ce mercredi.

Pouille bien sûr, les autres aussi !

Mais le co-directeur du tournoi ne résume pas cette édition 2021 à Lucas Pouille, loin de là. Révélation du dernier Roland Garros, le français Hugo Gaston se frotte ce mercredi soir à un autre tricolore, le 111e mondial Grégoire Barrère (tête de série n°3). "Il y a aussi Sebastien Korda", l'Américain 103e mondial, "il explose actuellement au plus haut niveau. Notre vocation est d'accueillir des jeunes pousses qui vont confirmer très rapidement. On a eu les Rublev, Tsitsipás, etc. présents à Quimper, et c'était il y a trois ans maximum. Aujourd'hui, ils sont dans les dix meilleurs mondiaux. C'est ce qu'on espère pour les joueurs présents, et on espère aussi que ça annonce une belle saison pour Lucas Pouille".