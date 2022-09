Le tennisman espagnol Carlos Alcaraz a remporté dans la nuit de dimanche à lundi l'US Open, à New York en battant le Norvégien Casper Ruud en 4 sets. Le prodige de 19 ans gagne son premier Grand Chelem et devient le plus jeune numéro 1 mondial du tennis.

Tennis : Carlos Alcaraz remporte l'US Open et devient le plus jeune numéro 1 mondial

Appelez-le "l'Ibère-rapide", pour sa vélocité sur le court et sa précocité. Carlos Alcaraz, 19 ans, a remporté l'US Open de tennis dans la nuit de dimanche à lundi, à New York. Il s'est défait du Norvégien Casper Ruud en quatre sets (6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3) puis s'est écroulé de bonheur sur le court Arthur-Ashe. Le prodige espagnol fait coup double : il remporte son premier tournoi du Grand Chelem, et devient le plus jeune numéro un mondial de l'histoire.

"Incroyable de laisser une trace dans l'histoire" - ému, Carlos Alcaraz

Après s'être effondré sur le court, les yeux embués de larmes au moment de la dernière faute de Casper Ruud, l'Espagnol a repris ses esprits et réalisé son exploit. Il remporte son premier Grand Chelem mais surtout devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. "C'est dingue. Je n'aurais jamais imaginé y parvenir à 19 ans. Tout est arrivé si vite. C'est incroyable", réagit-il après sa victoire. Il fait mieux que les légendes John McEnroe, Ivan Lendl, André Agassi, Roger Federer ou encore Rafael Nadal, qui a salué la performance de son jeune compatriote. "Félicitations pour ton premier titre du Grand Chelem et ta place de numéro 1, a réagit cette nuit le taureau de Manacor. C'est l'aboutissement de ta première grande saison. Je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup d'autres."

Je pense qu'il est à 60% de son potentiel - son entraîneur

Il faut dire que le gamin d'El Palmar, près de Murcie dans le sud de l'Espagne, s'est employé pendant cet US Open 2022 : il a passé 23h40 en tout sur le court depuis le début du tournoi. Pour son entraineur Juan Carlos Ferrero, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 2003, Alcaraz n'est qu'au début de son ascension : "Je pense qu'il est à 60% de son potentiel. Il peut encore améliorer beaucoup de choses. Il sait, et je sais, que nous devons continuer de travailler." Une nouvelle ère du tennis s'apprête à commencer, avec Carlos Alcaraz en tête d'affiche.