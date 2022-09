Tennis : Caroline Garcia se qualifie pour les demi-finales de l'US Open

La Lyonnaise Caroline Garcia a battu l'Américaine Cori Gauff (6-3, 6-4), en quart de finale de l'US Open de tennis, dans la nuit de mardi à mercredi à New-York. Caroline Garcia accède donc à la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière.

"L'ambiance était un peu hostile !"

"Je ne sais comment décrire ce que je ressens, l'énergie était folle, j'ai la tête qui bourdonne", a confié la 17e mondiale, avant de quitter le court Arthur-Ashe. Un peu plus tôt, elle a battu la pépite américaine Cori Gauff, 18 ans, qui jouait à domicile. "Ce n'était pas évident, l'ambiance était un peu hostile ! , a reconnu la Française. On s'y attendait, j'étais prête (...) à chaque fois qu'elle faisait de beaux points, ou qu'il y avait des jeux importants, il y avait vraiment une énergie qui remontait. Le but était d'être concentrée sur soi et de faire mon jeu".

Pour se qualifier en finale de l'US Open, elle devra battre jeudi la Tunisienne Ons Jabeur, classée 5ème mondiale et finaliste du dernier tournoi de Wimbledon.

Caroline Garcia en grande forme

En battant Cori Gauff, elle a aligné sa 13ème victoire d'affilée depuis les qualifications de Cincinnati, où elle a décroché le dixième titre de sa carrière juste avant de venir à New York. "J'ai toujours joué de façon agressive, il se trouve que depuis ces derniers mois je suis suffisamment en bonne forme physique pour jouer ce jeu-là et continuer sur cette voie", s'est-elle félicité après sa victoire.