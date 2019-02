Tennis - Challenger Primrose à Bordeaux : une nouvelle date et Yannick Noah en vedette

Le tournoi de tennis BNP-Paribas de Bordeaux se déroulera plus tôt que d'habitude, du 29 avril au 5 mai, sur les courts de la Villa Primrose. Nicolas Mahut, sacré en double à l'Open d'Australie et Yannick Noah, présent pour une soirée caritative, seront les têtes d'affiche de cette 12e édition.

Bordeaux, France

Quelques semaines après avoir abandonné le capitanat de l'équipe de France de coupe Davis, il est parti faire le tour du monde en bateau. Pourtant Yannick Noah fera escale à Bordeaux le 1er mai prochain. L'ancien vainqueur de Roland-Garros viendra célébrer une autre victoire, les quarante ans de son succès dans le tournoi Passing-shot, l'ancêtre de l'actuel challenger de la Villa Primrose. Yannick Noah sera la tête d'affiche d'une journée de mercredi, traditionnellement consacrée aux enfants, qui prendra cette année un tour caritatif. Avec une exhibition en double puis une soirée au profit de l'association de Yannick Noah "Fête le mur".

Vainqueur des quatre tournois du grand chelem

Si Noah est le dernier Français vainqueur d'un tournoi du grand chelem en simple, Nicolas Mahut a remporté les quatre plus grands tournois du monde en double, associé avec Pierre-Hugues Herbert. La paire s'est adjugé en janvier le seul titre qui lui manquait : l'Open d'Australie. Alors que l'essentiel du plateau sera dévoilé lors d'une conférence de presse le 9 avril prochain, Nicolas Mahut s'est d'ores et déjà engagé à disputé le tournoi de la Villa Primrose en simple et en double. Il sera également le parrain de cette édition 2019.

Quinze jours plus tôt

Habituellement programmé à la mi-mai, le tournoi a été avancé. Bordeaux accueillera en effet en mai le salon professionnel Vinexpo. Il paraissait compliqué de loger correctement tous les professionnels du vin qui font le déplacement et les joueurs de tennis. Le tournoi est donc avancé au 29 avril, ce qui pourrait être un avantage. Il était auparavant en concurrence avec le Masters 1000 de Rome auquel les 50 meilleurs mondiaux étaient obligés de s'inscrire. Cette année, le tournoi BNP-Paribas de la Villa Primrose aura deux tournois de la catégorie ATP-250 face à lui (Estoril et Munich). Cela permet au directeur du tournoi d'espérer attirer deux joueurs français figurant dans le top 50 mondial. Ils sont sept actuellement : Pouille, Gasquet, Simon, Monfils, Chardy, Herbert et Mannarino.