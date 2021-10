Tennis - Coupe Davis : Ugo Humbert, première en Bleu

A 23 ans, Ugo Humbert va connaitre ses premières joutes et premières émotions avec l'Equipe de France de Coupe Davis. Le tennismen mosellan a été retenu dans la sélection dévoilée par le capitaine Romain Grosjean pour disputer la compétition qui se disputera entre le 25 novembre et le 5 décembre.

Ugo Humbert, 29e joueur mondial, aura même l'honneur d'être le N°1 de l'équipe tricolore, en l'absence de Gaël Monfils, non retenu pour cette édition. Sont également sélectionnés Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech.

Le messin n'est pourtant pas une période faste depuis son retour des JO de Tokyo. Eliminé dés le premier tour du Moselle Open, puis à son entrée dans le tournoi challenger d'Orléans, il devrait faire son retour sur le court au Rolex Paris Master 2021 (Masters 1000) lundi 1er novembre.

"Jusqu'aux JO il a eu de très bons résultats" commente à son sujet Romain Grosjean. "L'indoor, c'est une surface qu'il apprécie, c'est également une compétition qu'il aime. Il a vraiment envie de défendre les couleurs de l'équipe de France, il est vraiment très motivé."

La phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule réunit 18 nations sur une dizaine de jours, entre Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), et débute par une phase de poules. La France y affrontera la Grande-Bretagne et la République tchèque, à Innsbruck.