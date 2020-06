Tennis : de nouveau opéré du genou, Roger Federer annonce la fin de sa saison

Absence plus longue que prévue. Alors qu'il devait être absent jusqu'à ce mois de juin, Roger Federer ne foulera plus les courts de tennis jusqu'en 2021, comme il l'a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux.

L'ex-n°1 mondial a expliqué qu'il a dû subir une arthroscopie au genou droit "il y a quelques semaines". Afin d'être "prêt à 100% à rejouer au plus haut niveau", Roger Federer a annoncé son retour pour la saison 2021.

Et le Suisse d'ajouter : "Mes fans et la tournée vont beaucoup me manquer et j'ai déjà hâte de revoir tout le monde au début de la saison 2021".

Deuxième opération du genou droit

Opéré du même genou en février, le joueur prévoyait initialement son retour lors de la saison sur herbe cet été.

Le Suisse, qui fêtera ses 39 ans en août, a subi sa deuxième opération du genou, mais en 2016 il s'agissait du genou gauche.

Roger Federer détient le record de victoires en Grand Chelem (20).