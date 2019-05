Tennis de table : Etival-Clairefontaine champion de France chez les féminines

C'est historique pour Etival-Clairefontaine ! Le club de tennis de table de la commune vosgienne qui compte à peine plus de 2.500 habitants est devenu ce dimanche champion de France chez les féminines.

Où s'arrêtera la progression de l'ASRTT Etival Clairefontaine ? Le club de tennis de table de la commune vosgienne a décroché ce dimanche le premier titre de champion de France de son histoire chez les féminines après une victoire en finale face à Lys Lille.

Un titre national qui valide le travail de tout un club depuis des années dans cette commune d'à peine plus de 2.500 âmes. Un succès décroché par le coach Jérôme Humbert et ses joueuses venues du monde entier : la Portugaise d'origine chinoise Jieni Shao, la Tchèque Hana Matelova, la Russe Maria Dolgikh et la Roumaine Camelia Jacob.

"Fou"

Un moment de folie pour l'entraîneur vosgien Jérôme Humbert :

"Dans la seconde où l'on a gagné ce match, on s'est retrouvé sur le podium, les photos. J'en ai deux qui ont dit que c'était complètement fou. Il y a des choses en partie rationnelles, elles ont su créer quelque chose. C'est top. On vient d'un tout petit village, d'un petit club et c'est quelque chose d'extraordinaire."