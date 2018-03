Étival-Clairefontaine, France

Jamais elles n'ont atteint un tel niveau. C'est d'ailleurs leur première participation à une compétition européenne, et les voilà aux portes de la finale. Les trois pongistes professionnelles d'Étival-Clairefontaine affrontent ce vendredi soir Girbau, près de Barcelone, pour la demi-finale aller de Coupe d'Europe de tennis de table. Pour autant, leur entraîneur vosgien Jérôme Humbert assure que ses joueuses ne se mettent pas la pression.

"La cerise sur le gâteau"

"On va se donner les moyens d'espérer à domicile, déclare le technicien. On sent bien qu'il y a une belle attente autour du club, au niveau local et régional. Ce serait vraiment bien de pouvoir avoir un coup à jouer à domicile. C'est quelque part la cerise sur le gâteau."

Les Stivaliennes sont parties ce jeudi à Barcelone et débuteront leur demi-finale aller à 19h30. Le match retour est prévu le 8 avril dans les Vosges à 15h30. En jeu : une place en finale de Coupe d'Europe.

"Ça fait du bruit et il faut en profiter"

"C'est une super expérience pour les filles, pour nous en équipe et pour le club," poursuit Jérôme Humbert.

"C'est la première fois qu'on ressent autant d'adhésion et de retours autour de la pratique du tennis de table au sein du club d'Étival. Ça fait du bruit et il faut en profiter : on ne sait pas si ça va se reproduire chaque année comme ça. Donc non, vraiment, que du bonheur à tous les étages"

En quarts de finale, Étival-Clairefontaine avait éliminé de justesse un autre club français : Grand-Quevilly, après avoir battu au tour précédent (là aussi de très peu) l'équipe hongroise de Budaörsi.