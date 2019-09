Tennis de table féminin : Étival-Clairefontaine le club ovni

Étival-Clairefontaine, France

En mai dernier, le club de tennis de table d’Étival-Clairefontaine (ASRTT) est allé chercher le titre de champion de France de Pro A. Les Vosgiennes ont sans doute réalisé l’un des plus beaux exploits du sport lorrain de ces dernières années.

La force de la continuité

Étival-Clairefontaine et ses 2500 habitants sont donc sortis de l’anonymat grâce paradoxalement à une discipline peu médiatisée. Le club et sa centaine de licenciés et son budget de 120.000 euros, font de l’ASRTT seulement un candidat au maintien chaque saison. Et pourtant, ce club est devenu un ovni dans le monde du ping : «Notre enveloppe est deux fois moins importante que celle des cadors du championnat. Malgré cette différence, nous parvenons à rester compétitifs grâce à une continuité dans la composition de l’équipe. Notre force réside aussi dans l’état d’esprit qui nous anime depuis toujours », rappelle Jérôme Humbert, le coach.

Des joueuses internationales

Un état d’esprit mais aussi un réseau. L’ASRTT et son entraîneur sont désormais incontournables dans le petit monde pongiste. Depuis quelques années, des valeurs sures du circuit international défendent les couleurs stivaliennes : «au départ, je me souviens qu’il fallait se débrouiller pour trouver nos joueuses. Aujourd’hui, nous avons davantage de choix et on vient nous voir».

Les Stivaliennes ont l'intention de revivre d'autres moments forts cette saison. - @FabriceWeber

La Portugaise d'origine chinoise Jieni Shao, la Tchèque Hana Matelova, la Russe Maria Dolgikh , Marie Migot jeune espoir française qui remplace la Roumaine Camélia Jacob en attente d’un heureux évènement seront donc les fers de lance de l’ASRTT ce vendredi soir à 19h30 dans une salle polyvalente une nouvelle fois bien garnie : «une salle pleine et un public enthousiaste, ce sont aussi pour ces raisons que les joueuses viennent chez nous.»

Un public qui sera privé de Ligue des Champions. Une décision prise par Jérôme Humbert pour permettre à ses joueuses internationales de se préparer au mieux aux qualifications pour les JO de Tokyo l’été prochain. Vous avez dit état d'esprit ?