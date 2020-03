Tennis de table : le Toulousain Simon Gauzy sacré champion de France

Le titre lui échappait depuis sept ans. Le Toulousain Simon Gauzy a mis fin à la malédiction ce dimanche à Arnas en remportant son deuxième titre de champion de France après celui obtenu en 2013.

En finale, Simon Gauzy a battu la tête de série numéro 5 Quentin Robinot en cinq manches (11-4; 11-8; 7-11; 11-3; 11-7). "Je joue beaucoup à l'international et on n'a pas l'habitude d'avoir cette ambiance. Je me sens privilégié de jouer une compétition devant ce public", a dit Simon Gauzy après sa finale. "C'est beaucoup d'émotion, ça faisait longtemps que j'attendais ce deuxième titre. Je suis très très heureux."

Un superbe début d'année

A 25 ans, Simon Gauzy, le numéro 1 français retrouve les sommets au niveau national. Un pongiste qui vit un magnifique début d'année 2020 : avec l'équipe de France, il a décroché le ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain.