Tennis de table : le Toulousain Simon Gauzy verra les Jeux Olympiques de Tokyo

Toulouse, France

L'équipe de France masculine de tennis de table ira à Tokyo cet été. En dominant la Slovaquie (3-0) à Gondomar (Portugal), les Bleus ont validé leur billet. Le Toulousain Simon Gauzy a apporté un point aux Français.

Simon Gauzy : "Une fierté"

'C'est une fierté. C'est énorme d'envoyer la France là-bas. On est contents de ne pas rester plus longtemps au Portugal. On la mérite, on a des résultats réguliers. On est hyper heureux d'envoyer la France aux Jeux surtout avec deux victoires 3-0. On ne va pas aller à Moscou ni à Doha pour les qualifications européennes et mondiales. Puis on a aussi deux joueurs qui joueront en simple à Tokyo. On remplit tous les quotas. On va bien se préparer", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre sur le site de la Fédération.

