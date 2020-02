Tennis de table : le Toulousain Simon Gauzy vise le titre de champion de France ce week-end.

Les 90e championnats de France de tennis de table débutent ce vendredi et pour trois jours à Arnas près de Lyon. Le numéro 1 français de la discipline est toulousain : Simon Gauzy. Qualifié le mois dernier pour les JO au Japon l'été prochain, le pongiste a coché cette compétition comme son deuxième objectif de ce début d'année. Problème : le titre de champion de France lui échappe depuis 2013, année où il fut sacré en simple et en double messieurs.

L'envie de trop bien faire.

Simon Gauzy croit savoir d'où vient le problème : "Depuis six, sept ans je suis le favori à chaque fois mais si j'arrive à me libérer lors des compétitions internationales, aux championnats de France j'ai quelque chose qui me bloque pour le moment , j'ai l'envie de trop bien faire". Le championnat de France tient à coeur au Toulousain qui joue en club à Ochsenhausen en Allemagne : "Dans certains pays les championnats nationaux ne sont pas aussi importants. En France, les salles sont pleines, il y a beaucoup d'attente sur le niveau des participants".

"J'ai envie de récupérer un titre un jour mais jusqu'ici j'ai eu du mal à bien figurer, et oui... ça me mine un peu."

Les championnats de France de tennis de table se déroulent du 28 février au 1er mars 2020.

Qualifié pour les Jeux olympiques à Tokyo cet été

Le mois dernier, Simon Gauzy et l'équipe de France se sont qualifiés presque du premier coup lors d'un tournoi qualificatif au Portugal. Un soulagement pour le Toulousain qui va maintenant choisir ses compétitions pour arriver "le plus frais possible" au Japon fin juillet. Un calendrier à soigner d'autant que les pongistes jouent en moyenne par an 30 matches en club et plus de 15 compétitions internationales. En 2019, Simon Gauzy n'a eu que 11 jours de congés.