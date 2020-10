Tennis de Table (Pro B) : Amiens veut "jouer le haut de tableau"

Amiens repart pour une saison en Pro B de tennis de table, la deuxième division française. Amiens reçoit Tours ce dimanche après-midi à 15 heures salle Albéric Labaume. Promu l'an dernier, le club picard s'est maintenu assez facilement avant l'arrêt de la saison à cause du coronavirus.

Recrutement à l'accent espagnol

Pour mieux rivaliser et se maintenir encore, l'A.S.T.T a recruté en Espagne et en Argentine. L’Espagnol Jesus Cantero et l’Argentin Horacio Cifuentes, viendront épauler les deux leaders de la saison dernière : le Hongrois Tamas Lakatos, qui ne sera pas aligné ce dimanche et le Français Grégoire Jean.

Denis Chatelain, président de l'ASTT Copier

Se maintenir le plus rapidement possible

De quoi être plus ambitieux pour le club présidé par Denis Châtelain. "Gagner le plus de matches possible, ça va être notre ambition pour se maintenir le plus rapidement possible et plutôt essayer de jouer le haut du tableau que le bas du tableau. On est pas quand même complètement arrogants mais on a vu comment ça se passait l'an dernier et donc on a pris un peu nos marques par rapport à la Pro B et on a constitué l'équipe en conséquence", explique le dirigeant.