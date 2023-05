Tennis de table : une nouvelle recrue et l'envie de mieux faire pour le Caen TTC en Pro A

C'est l'heure du dernier match de la saison pour le Caen Tennis de Table ce mercredi soir à la Halle Sportive Saint Jean-Eudes et pas des moindres, face au leader Angers à 19 h 30. Caen est 8e (sur 10) dans ce championnat de Pro A. Les caennais sont assurés de se maintenir et d'évoluer dans la première division du tennis de table français l'année prochaine, malgré une saison mitigée.

Le Caen TTC sera passé par toutes les émotions et pour se relancer, le club annonce le recrutement d'un joueur : Anders Lind, danois de 24 ans, pongiste d'Hennebont, son club actuel en Bretagne, pendant les trois dernières années.

La recrue du Caen TTC, Anders Lind, danois de 24 ans. © Maxppp - Adam Warzawa

Valeur sûre du tennis de table danois, champion du Danemark en titre, Anders Lind s'apprête à jouer les championnats du monde du 20 au 28 mai 2023 à Durban, en Afrique du Sud. Cette saison, il a remporté 14 matchs pour seulement 4 défaites ! Les Caennais connaissent bien Anders Lind, tombeur d’Antoine Hachard en février dernier. Il remplace Niagol Stoyanov, qui n'est pas conservé par le club.

"On s'est fait peur"

Xavier Renouvin, entraineur du Caen TTC dresse le bilan de cette saison où le club s'est fait peur : "Wang Yang et Antoine Hachard ont décroché 28 des 31 points de l’équipe, ça résume notre saison" indique le coach.

Il poursuit : "Dans le sport de haut niveau, on a des bonnes surprises. Quelquefois, on a des petites déceptions et les déceptions sont arrivées en milieu de saison, où on a perdu trois fois quasi consécutivement 3 à 0, et dans notre système de comptage de points, lorsqu'on perd trois zéro marque zéro point et ça, ça nous a fortement handicapé. Malgré tout, lors des cinq dernières rencontres, les joueurs ont bien réagi en marquant treize points sur quinze, en remportant notamment le derby à Rouen".

Alors comment expliquer ce coup de chaud ? Xavier Renouvin parle d'un championnat de plus en plus coriace : "Cette division est de plus en plus forte, de plus en plus homogène également. C'est le meilleur championnat en Europe, après peut-être l'Allemagne, donc c'est toujours bien sûr une satisfaction de continuer et de pérenniser l'équipe dans ce meilleur championnat".

Les projections sur la saison à venir

Bertrand Arcil, le président du Caen TTC, s'attend à une nouvelle saison où le club va devoir batailler pour se faire une place : "J'espère qu'on va faire mieux. C'est du sport de haut niveau, avec la même équipe. L'année dernière, on joue le titre et cette année, on a joué la descente. Donc il faut être extrêmement prudent. Avec Anders (Lind), on va certainement gagner en homogénéité, en tout cas, on l'espère pour l'année prochaine. Le championnat est de plus en plus fort et il accueille 12 joueurs parmi le Top 50. Ça va être une saison extrêmement difficile, mais aussi extrêmement passionnante".