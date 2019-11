Tennis : découvrez la nouvelle formule de la Coupe Davis qui débute ce lundi

Ceci est une révolution. La Coupe Davis nouvelle formule débute ce lundi en Espagne après avoir été validée par la Fédération Internationale de Tennis en août 2018.

Une semaine de matches

La phase qualificative qui s'est déroulée pendant deux jours en février a permis à douze équipes de se qualifier : la Belgique, la Serbie, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Colombie, le Chili, le Canada et le Japon.

La phase finale débute ce lundi 18 novembre pour s'achever le dimanche 24 novembre avec la finale. Soit une semaine de compétition quand l'ancienne formule s'étalait sur plusieurs mois.

Toutes les rencontres se déroulent sur terrain neutre à Madrid, en Espagne.

18 pays répartis en six poules

La phase finale regroupe 18 équipes : les demi-finalistes de l'édition précédente, donc la France - finaliste, la Croatie, l'Espagne et les Etats-Unis, ainsi que les 12 vainqueurs du premier tour cités plus haut et 2 invités : la Grande-Bretagne et l'Argentine.

Les 18 équipes ont été réparties en six poules de trois équipes. La France se trouve dans le groupe A avec le Japon (mardi 19 novembre) et la Serbie (jeudi 21 novembre).

à lire aussi Coupe Davis : découvrez les joueurs français retenus pour la nouvelle formule qui débute en novembre

Groupe A

France, Serbie, Japon

Groupe B

Croatie, Espagne, Russie

Groupe C

Argentine, Allemagne, Chili

Groupe D

Belgique, Australie, Colombie

Groupe E

Grand-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas

Groupe F

Etats-Unis, Italie, Canada

Trois matches maximum par rencontre

Les équipes s'affronteront d'abord en poules pour se qualifier en quart de finale. Les six premiers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs deuxièmes disputeront les quarts.

Chaque rencontre sera composée de deux matches de simples et d'un double disputés au meilleur des trois manches.