Tennis - finale de la coupe Davis : la Villa Primrose aura le cœur bleu mais l'accent belge

Le club bordelais sera bien sûr derrière l'équipe de France lors de la finale fin novembre. Mais deux de ses joueurs, Steve Darcis et Arthur De Greef défendront les couleurs de la Belgique.

Bernard Dupouy est un président tiraillé. "_J'étais à Lille jusqu'au match du double. Dimanche, j'ai regardé Jo (ndlr : Tsonga) à la télévision et puis j'ai basculé assez vite sur l'autre demi-finale pour voir à qui on serait opposé._"

Absent pour la dernière journée des Interclubs

Quand Steve Darcis a offert la victoire aux Belges, le patron de la Villa Primrose était partagé. "D'un côté, c'est une très bonne nouvelle car on adore Steve, membre du club depuis de longues années, il a fait un très beau match et on était extrêmement content pour lui. La moins bonne nouvelle, c'est le choc des calendriers puisque le weekend de la finale tombe sur celui de la dernière journée des Interclubs. C'est l'année des 120 ans du club, on a bien l'intention d'être champion. Steve est une des pièces maîtresses de notre effectif donc on est un peu partagé."

Bernard Dupouy aux côtés de Steve Darcis, vainqueur en 2017 du Challenger Bordeaux Primrose. © Radio France - Thomas Coignac

Ça n'empêchera pas Bernard Dupouy de vibrer pendant cette finale. "C'est une épreuve magique pour tout le tennis français. Elle est incroyable. Malgré la présence de Steve, on sera des soutiens de l'équipe de France, la question ne se pose même pas."

Le président de la Villa Primrose prévient tout de même les Français car son joueur est capable de se transcender quand il défend les couleurs de son pays. "Il peut enquiquiner les Bleus. Il a de toute façons un tennis de grande qualité, très inspiré. C'est un joueur multi-surfaces et un homme d'équipe. Il le prouve avec nous quand il joue pour le club et, bien sûr avec son pays. Steve n'a jamais rien lâché. Il a un jeu difficile à lire, très varié, tout en rupture. Il sait un peu tout faire."